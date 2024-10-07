2024Ç¯10·îÂè2½µ¤Î¡Ö¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¡Ê²´ÍÓºÂ¡Ë¡×¤Î±¿Àª¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»þ´ü¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡¢À±¤ÎÆ°¤­¤«¤é¤Ò¤â²ò¤¤¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£

¼Ì¿¿³ÈÂç

Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2024Ç¯10·î7Æü¡Á10·î13Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£

¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¡¿²´ÍÓºÂ¡Ê3·î21Æü¡Á4·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë

¥·¥ó¥×¥ë¡õ¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¡£
Í¥Àè½ç°Ì¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£

µ¤¤ò»¶¤é¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢À®¸ù¤Ø¤Î¶áÆ»¤Ø¡£

¤¢¤Ê¤¿¤ÎÁÇÄ¾¤µ¡¢Á°¸þ¤­¤µ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¡¢Ê¹¤­Ìò¤¬²ó¤Ã¤Æ¤­¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À®¸ùÃÌ¡¢ÉÔ¹¬¼«Ëý¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

¤Ç¤â¡¢¤·¤ç¤»¤ó¤ÏÂ¾¿Í»ö¡£¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤Î¤Ï°ì»þ¤Îºø³Ð¤À¤·¡¢¤Ä¤é¤µ¡¢¤·¤ó¤É¤µ¤òµß¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¼ê¤À¤Æ¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¡£¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¢¤ä¤«¤ê¤¿¤¤¡×¤Ç»ý¤Á¾å¤²¡¢¡ÖÂçÊÑ¤À¤±¤É¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤éÂç¾æÉ×¡×¤ÈÎå¤Þ¤·¡¢¤½¤ì°Ê¾åµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¡£

¥Ñ¥ï¡¼¤Ï¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤¦¤È·è¤á¤ë¤È¡¢¿Í¤Î±²¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤º¤ËºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£

11Æü°Ê¹ß¤Ï¡¢ÌÜÎ©¤Ä¤¬¾¡¤Á¡£¼«¸Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¡£

¥Ç¡¼¥È¤Ï¡¢ÀÅ¤±¤µ¤¬¤´¤Á¤½¤¦¤Ë¡£¹Ù³°¤Ø¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)