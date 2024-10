【ムービー・マスターピース 『バットマン リターンズ』1/6スケールフィギュア バットマン(2.0版)】2025年10月発売予定価格:48,000円【ムービー・マスターピース 『バットマン リターンズ』1/6スケールフィギュア バットマン(2.0版)ボーナスパーツ付き】2025年10月発売予定価格:53,000円※トイサピエンスのみでの販売

ホットトイズはフィギュア「【ムービー・マスターピース】 『バットマン リターンズ』1/6スケールフィギュア バットマン(2.0版)」を2025年10月に発売する。素顔のヘッドなどボーナスアクセサリー付きも同時発売で、価格は通常版が48,000円、ボーナスアクセサリー付きが53,000円。ボーナスアクセサリー付きはトイサピエンスのみでの販売となる。

フィギュアのモチーフとなるのは1992年の映画「バットマン リターンズ」に登場するバットマン。「バットマン リターンズ」はティム・バートン監督作品で、バットマンはマイケル・キートンが演じた。ヴィランとしてペンギンとキャットウーマンが登場、クリスマスで激戦を繰り広げた。

フィギュアは、バットマンを全高約30cm、30カ所以上が可動するハイエンドな1/6スケールのフィギュアとして立体化。眼球可動ギミックを搭載し、自由な視線変更によって、まるで生きているかのような存在感を醸し出すことが可能。1作目からデザインが変更された漆黒のバットスーツは、胸元のマーク、イエローのユーティリティ・ベルトなど、質感やディテールにこだわり抜いている。体を覆うマントは、翼のような骨格まで再現されたウィングスーツに差し替え可能となっている。

【通常版】

「バットマン リターンズ」に登場するバットマンを再現

ウィングスーツに差し替え可能

3種の表情に変えられる

さらにボーナスパーツ付きではブルース・ウェインの素顔が露わになったヘッド、破れたマスク、ジオラマ台座が付属。こちらのヘッドにも眼球可動ギミックを搭載している。印象的な屋上装飾を造形した台座は、差し替えによって2パターンのディスプレイが可能だ。

【ボーナスパーツ付き】

ブルース・ウェインの素顔が露わになったヘッド

眼球可動ギミックを搭載

台座も付属

BATMAN RETURNS and all related characters and elements (C) & TMDC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: TM & (C) WBEI. (s24)