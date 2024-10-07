¡Ú¤½¤·¤ÆÌµ¸Â¾ë¤Ø¡Û¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¡¢¤³¤ÎÅß¡ÈÃì¡É¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿Å¸Í÷²ñ½é³«ºÅ -¡ÖÎû¹ö¤µ¡¼¡¼¡¼¤ó!!!!¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤´ë²è!!¡×¡ÖÀäÂÐ¹Ô¤¯ ÀäÂÐ¤Ë¤¤¤¤Þ¤¹!!!!!!!¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼
¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡Ù¤¬»°Éôºî¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤«¤éÌó2¥«·î¡£Ìµ¸Â¾ë¤Ç¤Î·èÀï¤ò¹µ¤¨¤¿¤³¤ÎÅß¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¥«¥Ã¥³¤¤¤¤Å¸Í÷²ñ¡Ø¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡× ÃìÅ¸ ¡Ý¤½¤·¤ÆÌµ¸Â¾ë¤Ø¡Ý¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹!
¥Þ¥¤¥Ê¥Ó³ØÀ¸¤ÎÁë¸ý¤Ë½êÂ°¤¹¤ëZÀ¤Âå¤ÎÂç³ØÀ¸¡Ö¥È¥ì¥ó¥É¥ê¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹!
¡Ø¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡× ÃìÅ¸ ¡¼¤½¤·¤ÆÌµ¸Â¾ë¤Ø¡¼¡Ù
¡û9¿Í¤Î¡ÈÃì¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÈÁÛ¤¤¤ËÇ÷¤ëÅ¸Í÷²ñ
9¿Í¤ÎÃì¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤¬Ç®¤¤¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢áã¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£ºÇ¹â¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹!
ËÜÅ¸¤Ï¡¢ÀéÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æµ´ÉñÄÔ󠄀Ìµ»´¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¿µ´»¦ÂâºÇ¹â°Ì¤Î·õ»Î¤¿¤Á¡ÈÃì¡É¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿Å¸Í÷²ñ¡£¡ÈÃì¡É¤¬¼çÌò¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ±¥¢¥Ë¥á½é¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£9¿Í¤Î¡ÈÃì¡É¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤äÁÛ¤¤¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¡ÉÃì¡È¤ÎÁÛ¤¤¤È¤È¤â¤ËÌµ¸Â¾ë¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÅ¸Í÷²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
³«ºÅ´ü´Ö¤Ï2024Ç¯11·î2Æü¡Á2025Ç¯3·î2Æü¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÆü»þ»ØÄêÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢10·î5Æü¤è¤ê11·îÊ¬¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹!
¡Ø¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡× ÃìÅ¸ ¡¼¤½¤·¤ÆÌµ¸Â¾ë¤Ø¡¼¡ÙÅ¸¼¨¥¤¥á¡¼¥¸¿Þ
²ñ¾ì¤Ï¡¢Åìµþ¡¦µþ¶¶¤Ë¤¢¤ë¡ÖCREATIVE MUSEUM TOKYO¡×¡£Ãì¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¡¢Ìó1,200Ö¡¢Å·¹â5m¤ÎÂç¶õ´Ö¤ÇÎ©ÂÎÅª¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢Èà¤é¤ÎÉ½¾ð¤ËÇ÷¤ëÌó1,000Ëç¤Î¸¶²è¤äÍÍ¡¹¤Ê±ÇÁü¤Ê¤É¡¢¡ÈÃì¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë°µÅÝÅª¤ÊÊªÎÌ¤ÇÇ÷¤ëÅ¸¼¨¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¤Þ¤¿¡¢Æþ¾ì»þ¤Ë¥«¡¼¥É·¿¤ÎÆÃÅµ¡ÖÃì»¥¡×¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢³ºÅö¥¨¥ê¥¢¤Ë¤«¤¶¤¹¤È¡¢Ãì¤ÎÌ¾¸À¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢ËÜÅ¸¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿²»À¼¤Ç¡¢Áª¤ó¤ÀÃì¤¬Â¾¤ÎÃì¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï´üÂÔ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ïµ´ÌÇ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´¿´î¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È¡£¡Ö¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤´¤È!?!?¡×¡Öµã¤¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤Û¤ó¤È¤ËÎÞ½Ð¤Æ¤¤¿(µã)¡×¡ÖÎû¹ö¤µ¡¼¡¼¡¼¤ó!!!!¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤´ë²è!!¡×¡ÖÃìÁ´°÷¤ÎÆ·åºÎïÈþ¤·¤¹¤®¤ë!¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤·¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Í¤§¤§¡×¡ÖÀäÂÐ¹Ô¤¯ ÀäÂÐ¤Ë¤¤¤¤Þ¤¹!!!!!!!¡×¤È¡¢¾¯¡¹¶½Ê³µ¤Ì£¡£¡È¤¤¤¤¤Í¡É¤Î¿ô¤Ï¼¹É®»þÅÀ¤Þ¤Ç¤Ë12Ëü¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Åìµþ¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤¨¤ÃÅìµþ¤À¤±¤Ê¤ó?Á´¹ñ½ä²ó¤¢¤ë!? ¤¤ŽÞ¡¼¡¼¤äŽÞ¡¼¡¼¡¼¹Ô¤¤¿¤¤¹Ô¤¤¿¤¤µãµãµã¡×¡ÖÊ¡²¬¤â¤¤¤ì¤Æ¤¨¤¨¤¨¡×¡ÖÀçÂæ¤Ë¤â¤¼¤Ò¡¼¡¼¡¼¡¼!!!¡×¡ÖÁ´¹ñ ²ó¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!!¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åß¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¡Ø¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡× ÃìÅ¸ ¡Ý¤½¤·¤ÆÌµ¸Â¾ë¤Ø¡Ý¡Ù¡£¤¼¤Ò¡¢Á´¹ñÅ¸³«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í!
¥È¥ì¥ó¥É¥ê¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼: ¹ÃÈå¸¶¼ÓµÝ
Ê¸:CHIGAKO
ÊÔ½¸:¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹ ¥ï¡¼¥¯&¥é¥¤¥ÕÊÔ½¸Éô
¡Ú#ÃìÅ¸ ³«ºÅ·èÄê¡Û¡Ø¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡× ÃìÅ¸ ¡¼¤½¤·¤ÆÌµ¸Â¾ë¤Ø¡¼¡Ù¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅ¸¤Ï¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡¢¡ÈÃì¡É¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿Å¸Í÷²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢§¸ø¼°¥µ¥¤¥Èhttps://t.co/9sfhCCzoNW¢§¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥Èhttps://t.co/Gf6F8UdUQr#µ´ÌÇ¤Î¿Ï pic.twitter.com/o5QkUw5gXF- µ´ÌÇ¤Î¿Ï¸ø¼° (@kimetsu_off) September 27, 2024
¥Þ¥¤¥Ê¥Ó³ØÀ¸¤ÎÁë¸ý¤Ë½êÂ°¤¹¤ëZÀ¤Âå¤ÎÂç³ØÀ¸¡Ö¥È¥ì¥ó¥É¥ê¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹!
¡Ø¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡× ÃìÅ¸ ¡¼¤½¤·¤ÆÌµ¸Â¾ë¤Ø¡¼¡Ù
¡û9¿Í¤Î¡ÈÃì¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÈÁÛ¤¤¤ËÇ÷¤ëÅ¸Í÷²ñ
ËÜÅ¸¤Ï¡¢ÀéÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æµ´ÉñÄÔ󠄀Ìµ»´¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¿µ´»¦ÂâºÇ¹â°Ì¤Î·õ»Î¤¿¤Á¡ÈÃì¡É¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿Å¸Í÷²ñ¡£¡ÈÃì¡É¤¬¼çÌò¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ±¥¢¥Ë¥á½é¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£9¿Í¤Î¡ÈÃì¡É¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤äÁÛ¤¤¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¡ÉÃì¡È¤ÎÁÛ¤¤¤È¤È¤â¤ËÌµ¸Â¾ë¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÅ¸Í÷²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
³«ºÅ´ü´Ö¤Ï2024Ç¯11·î2Æü¡Á2025Ç¯3·î2Æü¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÆü»þ»ØÄêÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢10·î5Æü¤è¤ê11·îÊ¬¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹!
¡Ø¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡× ÃìÅ¸ ¡¼¤½¤·¤ÆÌµ¸Â¾ë¤Ø¡¼¡ÙÅ¸¼¨¥¤¥á¡¼¥¸¿Þ
²ñ¾ì¤Ï¡¢Åìµþ¡¦µþ¶¶¤Ë¤¢¤ë¡ÖCREATIVE MUSEUM TOKYO¡×¡£Ãì¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¡¢Ìó1,200Ö¡¢Å·¹â5m¤ÎÂç¶õ´Ö¤ÇÎ©ÂÎÅª¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢Èà¤é¤ÎÉ½¾ð¤ËÇ÷¤ëÌó1,000Ëç¤Î¸¶²è¤äÍÍ¡¹¤Ê±ÇÁü¤Ê¤É¡¢¡ÈÃì¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë°µÅÝÅª¤ÊÊªÎÌ¤ÇÇ÷¤ëÅ¸¼¨¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¤Þ¤¿¡¢Æþ¾ì»þ¤Ë¥«¡¼¥É·¿¤ÎÆÃÅµ¡ÖÃì»¥¡×¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢³ºÅö¥¨¥ê¥¢¤Ë¤«¤¶¤¹¤È¡¢Ãì¤ÎÌ¾¸À¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢ËÜÅ¸¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿²»À¼¤Ç¡¢Áª¤ó¤ÀÃì¤¬Â¾¤ÎÃì¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï´üÂÔ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ïµ´ÌÇ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´¿´î¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È¡£¡Ö¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤´¤È!?!?¡×¡Öµã¤¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤Û¤ó¤È¤ËÎÞ½Ð¤Æ¤¤¿(µã)¡×¡ÖÎû¹ö¤µ¡¼¡¼¡¼¤ó!!!!¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤´ë²è!!¡×¡ÖÃìÁ´°÷¤ÎÆ·åºÎïÈþ¤·¤¹¤®¤ë!¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤·¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Í¤§¤§¡×¡ÖÀäÂÐ¹Ô¤¯ ÀäÂÐ¤Ë¤¤¤¤Þ¤¹!!!!!!!¡×¤È¡¢¾¯¡¹¶½Ê³µ¤Ì£¡£¡È¤¤¤¤¤Í¡É¤Î¿ô¤Ï¼¹É®»þÅÀ¤Þ¤Ç¤Ë12Ëü¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Åìµþ¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤¨¤ÃÅìµþ¤À¤±¤Ê¤ó?Á´¹ñ½ä²ó¤¢¤ë!? ¤¤ŽÞ¡¼¡¼¤äŽÞ¡¼¡¼¡¼¹Ô¤¤¿¤¤¹Ô¤¤¿¤¤µãµãµã¡×¡ÖÊ¡²¬¤â¤¤¤ì¤Æ¤¨¤¨¤¨¡×¡ÖÀçÂæ¤Ë¤â¤¼¤Ò¡¼¡¼¡¼¡¼!!!¡×¡ÖÁ´¹ñ ²ó¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!!¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åß¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¡Ø¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡× ÃìÅ¸ ¡Ý¤½¤·¤ÆÌµ¸Â¾ë¤Ø¡Ý¡Ù¡£¤¼¤Ò¡¢Á´¹ñÅ¸³«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í!
¥È¥ì¥ó¥É¥ê¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼: ¹ÃÈå¸¶¼ÓµÝ
Ê¸:CHIGAKO
ÊÔ½¸:¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹ ¥ï¡¼¥¯&¥é¥¤¥ÕÊÔ½¸Éô
¡Ú#ÃìÅ¸ ³«ºÅ·èÄê¡Û¡Ø¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡× ÃìÅ¸ ¡¼¤½¤·¤ÆÌµ¸Â¾ë¤Ø¡¼¡Ù¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅ¸¤Ï¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡¢¡ÈÃì¡É¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿Å¸Í÷²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢§¸ø¼°¥µ¥¤¥Èhttps://t.co/9sfhCCzoNW¢§¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥Èhttps://t.co/Gf6F8UdUQr#µ´ÌÇ¤Î¿Ï pic.twitter.com/o5QkUw5gXF- µ´ÌÇ¤Î¿Ï¸ø¼° (@kimetsu_off) September 27, 2024