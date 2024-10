【「Halo」シリーズ:今後の展開】10月7日 発表

Microsoftは10月7日、FPSゲーム「Halo」シリーズの今後の展開を発表した。

これは「Halo World Championship 2024」の決勝戦の前に発表されたもの。現在の「Halo」シリーズを手掛けている343 Industriesが「Halo Studios」へと社名変更し、ゲームエンジンを独自の「Slipspace Engine」からEpic Gamesの「Unreal Engine 5」へ切り替えると明かした。

「Unreal Engine」を導入することでHalo Studiosは「ファンを満足させることに重点を置いたゲームをより多く制作できる」としているほか、業界で広く普及しているため新しい人材を採用するプロセスがスムーズになるとコメント。研究プロジェクト「Project Foundry」を発足し、実際に「Unreal Engine 5」を用いて「Halo」の世界を再現したクリップを公開した。

さらにHalo Studiosは現在、複数の「Halo」ゲームを開発中と発表。2023年にはMicrosoftの大規模なレイオフによって、343 Industriesが「Halo」シリーズの開発から撤退するのではという憶測も飛び交ったが、新体制での「Halo」最新作に期待したい。

□Xbox Wire「Halo Studios: New Name, New Engine, New Games, New Philosophy」(英語)のページ

【A New Dawn|Halo Studios】

