東方神起、日本デビュー20周年記念！11月6日にオリジナルアルバム発売…タイトル曲の予告映像を公開
公開された予告映像では日本デビュー20周年を控え、なお進化し続けるビジュアルとパフォーマンスが窺い知れ、さらに映像の世界観にミュージックビデオ公開への期待が一気に高まっている。
彼らはこれに先立って、全国アリーナツアー「東方神起 20th Anniversary LIVE TOUR 〜ZONE〜」全公演のSOLD OUTを発表。現在、機材席開放につきチケットの追加先着販売を受け付けている。さらに、20周年記念アルバム「ZONE」のリリースを記念したイベント“SPECIAL ZONE”の開催を発表し、大きな話題を呼んでいる。
■リリース情報
20th Anniversary フルアルバム「ZONE」
発売日：2024年11月6日（水）
●初回限定生産盤【2CD+BD（スマプラ対応）】
（20周年記念初回限定超豪華盤）
価格：￥20,000（税抜）
品番：AVZK-43426〜7/B
仕様：LPサイズBOX仕様、LPサイズPHOTOBOOK（40P×3冊）、ZONE ミニチュアトラック（差し替えステッカー付き）、Bonus Track（A）、Bonus Track（B）、Bonus Track（C）収録
●初回限定生産盤【2CD+DVD（スマプラ対応）】
価格：￥10,000（税抜）
品番：AVCK-43428〜9/B
仕様：JACKET（A）、Bonus Track（A）収録
●初回限定生産盤【2CD+Blu-ray（スマプラ対応）】
価格：￥10,000（税抜）
品番：AVCK-43430〜1/B
仕様：JACKET（A）、Bonus Track（A）収録
●通常盤【2CD（スマプラ対応）】
価格：￥5,000（税抜）
品番：AVCK-43432〜3
仕様：JACKET（B）、Bonus Track（B）収録
●Bigeast限定盤【2CD（スマプラ対応）】
（東方神起オフィシャルファンクラブ「Bigeast」限定）
価格：￥7,000（税抜）
品番：AVC1-43434〜5
仕様：JACKET（C）、BOX仕様、Bigeast Ver BOOKLET、Bonus Track（C）収録
＜収録曲＞
●DISC-1※全形態共通
・INTRODUCTION -ETERNAL ECHOES-
・T.R.H.M
・ON MY RADAR
・PARTY LIKE MADONNA
・SWEET SURRENDER
・PARFUM
・FRESH
・うまく言えずにごめんね
・LIVE YOUR LIFE
・IT'S TRUE IT'S HERE
・DAMN GOOD
・ARK
・DEAREST
●DISC-2※Bonus Trackは形態により収録される楽曲が異なります。
・UTSUROI
・The Reflex
・PARALLEL PARALLEL
・No Sympathy
・Lime ＆ Lemon
・Sentimental Mood
・Rebel -Japanese Ver. ※Bonus Track（A）
・Down -Japanese Ver. ※Bonus Track（B）
・Stand by U -ZONE Version- ※Bonus Track（C）
・Forever Love -ZONE Version-
＜収録映像（初回限定生産盤／映像（DVD）付豪華盤／映像（Blu-ray）付豪華盤）＞
・SWEET SURRENDER -Video Clip-
・DEAREST -Video Clip-
・Lime ＆ Lemon -Video Clip-
・PARALLEL PARALLEL -Video Clip-
・UTSUROI -Video Clip-
・Epitaph -for the future -Video Clip-
・ZONE -Jacket Off Shot Movie-
・SWEET SURRENDER -Video Clip Off Shot Movie-
・DEAREST -Video Clip Off Shot Movie-
・Lime ＆ Lemon -Jacket Off Shot Movie-
・Lime ＆ Lemon -Video Clip Off Shot Movie-
・PARALLEL PARALLEL -Jacket Off Shot Movie-
・PARALLEL PARALLEL -Video Clip Off Shot Movie-
・UTSUROI -Jacket Off Shot Movie-
・UTSUROI -Video Clip Off Shot Movie-
・Epitaph -for the future-Jacket Off Shot Movie-
・Epitaph -for the future-Video Clip Off Shot Movie-
＜全形態共通（初回封入特典）＞
・ジャケットサイズカード（全6種類中1種ランダム封入）
・シリアルナンバー封入
・商品詳細はコチラ
・ご予約はコチラ
■LIVE情報
「東方神起 20th Anniversary LIVE TOUR 〜ZONE〜」
【会場・日時】
＜2024年＞
●埼玉：さいたまスーパーアリーナ
・11月29日（金）
OPEN 17:00 / START 18:00
・11月30日（土）
OPEN 15:00 / START 16:00
・12月1日（日）
OPEN 15:00 / START 16:00
●愛知：ポートメッセなごや 第1展示館
・12月7日（土）
OPEN 15:30 / START 17:00
・12月8日（日）
OPEN 14:30 / START 16:00
●広島：広島グリーンアリーナ
・12月14日（土）
OPEN 16:00 / START 17:00
・12月15日（日）
OPEN 15:00 / START 16:00
●大阪：大阪城ホール
・12月24日（火）
OPEN 17:00 / START 18:00
・12月25日（水）
OPEN 17:00 / START 18:00
＜2025年＞
●大阪：大阪城ホール
・1月28日（火）
OPEN 17:00 / START 18:00
・1月29日（水）
OPEN 17:00 / START 18:00
●福井：サンドーム福井
・2月8日（土）
OPEN 16:00 / START 17:00
・2月9日（日）
OPEN 15:00 / START 16:00
●宮城：セキスイハイムスーパーアリーナ
・2月15日（土）
OPEN 16:00 / START 17:00
・2月16日（日）
OPEN 15:00 / START 16:00
●福岡：マリンメッセ福岡A館
・2月22日（土）
OPEN 16:00 / START 17:00
・2月23日（日）
OPEN 15:00 / START 16:00
●神奈川：横浜アリーナ
・3月5日（水）
OPEN 17:00 / START 18:00
・3月6日（木）
OPEN 17:00 / START 18:00
・LIVE詳細はコチラ
■関連リンク
東方神起 日本公式HP