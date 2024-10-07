東方神起、日本デビュー20周年記念！11月6日にオリジナルアルバム発売…タイトル曲の予告映像を公開

東方神起20周年記念アルバム「ZONE」より、タイトル曲「SWEET SURRENDER」のミュージックビデオ予告映像が公開された。公開された予告映像では日本デビュー20周年を控え、なお進化し続けるビジュアルとパフォーマンスが窺い知れ、さらに映像の世界観にミュージックビデオ公開への期待が一気に高まっている。彼らはこれに先立って、全国アリーナツアー「東方神起 20th Anniversary LIVE TOUR 〜ZONE〜」全公演のSOLD OUTを発表。現在、機材席開放につきチケットの追加先着販売を受け付けている。さらに、20周年記念アルバム「ZONE」のリリースを記念したイベント“SPECIAL ZONE”の開催を発表し、大きな話題を呼んでいる。

「SWEET SURRENDER」ミュージックビデオは本日（7日）18:00公開を予定している。アルバム「ZONE」のリリースに向けて勢いをます東方神起から目が離せない。

■リリース情報

20th Anniversary フルアルバム「ZONE」

発売日：2024年11月6日（水）



●初回限定生産盤【2CD+BD（スマプラ対応）】

（20周年記念初回限定超豪華盤）

価格：￥20,000（税抜）

品番：AVZK-43426〜7/B

仕様：LPサイズBOX仕様、LPサイズPHOTOBOOK（40P×3冊）、ZONE ミニチュアトラック（差し替えステッカー付き）、Bonus Track（A）、Bonus Track（B）、Bonus Track（C）収録



●初回限定生産盤【2CD+DVD（スマプラ対応）】

価格：￥10,000（税抜）

品番：AVCK-43428〜9/B

仕様：JACKET（A）、Bonus Track（A）収録



●初回限定生産盤【2CD+Blu-ray（スマプラ対応）】

価格：￥10,000（税抜）

品番：AVCK-43430〜1/B

仕様：JACKET（A）、Bonus Track（A）収録



●通常盤【2CD（スマプラ対応）】

価格：￥5,000（税抜）

品番：AVCK-43432〜3

仕様：JACKET（B）、Bonus Track（B）収録



●Bigeast限定盤【2CD（スマプラ対応）】

（東方神起オフィシャルファンクラブ「Bigeast」限定）

価格：￥7,000（税抜）

品番：AVC1-43434〜5

仕様：JACKET（C）、BOX仕様、Bigeast Ver BOOKLET、Bonus Track（C）収録



＜収録曲＞

●DISC-1※全形態共通

・INTRODUCTION -ETERNAL ECHOES-

・T.R.H.M

・ON MY RADAR

・PARTY LIKE MADONNA

・SWEET SURRENDER

・PARFUM

・FRESH

・うまく言えずにごめんね

・LIVE YOUR LIFE

・IT'S TRUE IT'S HERE

・DAMN GOOD

・ARK

・DEAREST



●DISC-2※Bonus Trackは形態により収録される楽曲が異なります。

・UTSUROI

・The Reflex

・PARALLEL PARALLEL

・No Sympathy

・Lime ＆ Lemon

・Sentimental Mood

・Rebel -Japanese Ver. ※Bonus Track（A）

・Down -Japanese Ver. ※Bonus Track（B）

・Stand by U -ZONE Version- ※Bonus Track（C）

・Forever Love -ZONE Version-



＜収録映像（初回限定生産盤／映像（DVD）付豪華盤／映像（Blu-ray）付豪華盤）＞

・SWEET SURRENDER -Video Clip-

・DEAREST -Video Clip-

・Lime ＆ Lemon -Video Clip-

・PARALLEL PARALLEL -Video Clip-

・UTSUROI -Video Clip-

・Epitaph -for the future -Video Clip-

・ZONE -Jacket Off Shot Movie-

・SWEET SURRENDER -Video Clip Off Shot Movie-

・DEAREST -Video Clip Off Shot Movie-

・Lime ＆ Lemon -Jacket Off Shot Movie-

・Lime ＆ Lemon -Video Clip Off Shot Movie-

・PARALLEL PARALLEL -Jacket Off Shot Movie-

・PARALLEL PARALLEL -Video Clip Off Shot Movie-

・UTSUROI -Jacket Off Shot Movie-

・UTSUROI -Video Clip Off Shot Movie-

・Epitaph -for the future-Jacket Off Shot Movie-

・Epitaph -for the future-Video Clip Off Shot Movie-



＜全形態共通（初回封入特典）＞

・ジャケットサイズカード（全6種類中1種ランダム封入）

・シリアルナンバー封入



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■LIVE情報

「東方神起 20th Anniversary LIVE TOUR 〜ZONE〜」

【会場・日時】

＜2024年＞

●埼玉：さいたまスーパーアリーナ

・11月29日（金）

OPEN 17:00 / START 18:00



・11月30日（土）

OPEN 15:00 / START 16:00



・12月1日（日）

OPEN 15:00 / START 16:00



●愛知：ポートメッセなごや 第1展示館

・12月7日（土）

OPEN 15:30 / START 17:00



・12月8日（日）

OPEN 14:30 / START 16:00



●広島：広島グリーンアリーナ

・12月14日（土）

OPEN 16:00 / START 17:00



・12月15日（日）

OPEN 15:00 / START 16:00



●大阪：大阪城ホール

・12月24日（火）

OPEN 17:00 / START 18:00



・12月25日（水）

OPEN 17:00 / START 18:00



＜2025年＞

●大阪：大阪城ホール

・1月28日（火）

OPEN 17:00 / START 18:00



・1月29日（水）

OPEN 17:00 / START 18:00



●福井：サンドーム福井

・2月8日（土）

OPEN 16:00 / START 17:00



・2月9日（日）

OPEN 15:00 / START 16:00



●宮城：セキスイハイムスーパーアリーナ

・2月15日（土）

OPEN 16:00 / START 17:00



・2月16日（日）

OPEN 15:00 / START 16:00



●福岡：マリンメッセ福岡A館

・2月22日（土）

OPEN 16:00 / START 17:00



・2月23日（日）

OPEN 15:00 / START 16:00



●神奈川：横浜アリーナ

・3月5日（水）

OPEN 17:00 / START 18:00



・3月6日（木）

OPEN 17:00 / START 18:00



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■関連リンク

東方神起 日本公式HP