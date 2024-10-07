¡ÖÀéÄ»¡¢ÂçµÜ¥»¥Ö¥ó¤â¡Ä¡×µÜÇ÷ÇîÇ·¡ÈÃÏ¾åÇÈÉüµ¢¡É¤Î¥Æ¥ì¥Óºë¶Ì¤¬·üÇ°¤¹¤ë¡ÖµÈËÜ¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¡×
¤Ä¤¤¤ËÌ´¤¬³ð¤¤¤½¤¦¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¸µ¡Ö±«¾å¤¬¤ê·è»àÂâ¡×¤ÎµÜÇ÷ÇîÇ·¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Óºë¶Ì¤Î¿·ÈÖÁÈ¡ØBeauty Man¡ÁµÜÇ÷ÇîÇ·¥¤¥±¤ª¤¸Àë¸À¡Á¡Ù¡Ê10·î£·Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢¿¼Ìë£±»þ30Ê¬¡Ë¤Ç´§ÈÖÁÈ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¤«¤Í¤Æ¤«¤éµÜÇ÷¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ø¤ÎÉüµ¢¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Åö½é¤Ï
¡ÖÁêÊý¤Î²£¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¡×
¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·Ö¸¶Å°¤«¤é¡È»°²¼¤êÈ¾¡ÉÅª¤Ë²ò»¶¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤é¤ì±À»¶Ì¸¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
£¶·î¤Ë¤ÏÀéÍÕ¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÉüµ¢¤ÎÏÃ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡È¤ªÂ¢Æþ¤ê¡É
£¶·î¤ËÀéÍÕ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤È¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢Æ±¶É¤ÏÊüÁ÷¤ÎÍ½Äê¤¬¤Ê¤¤¤ÈÈÝÄê¡£¤ªÂ¢Æþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Æ±¤¸´ØÅì¤Î¥í¡¼¥«¥ë¶É¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥ì¥Óºë¶Ì¤¬ºÆ¤ÓÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡ÖÁ°²ó¤ÎÀéÍÕ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤è¤¦¤Ë³°Éô¤ÎÀ©ºî²ñ¼Ò¤Î»ý¤Á¹þ¤ß´ë²è¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¥Æ¥ì¥Óºë¶Ì¤â½Ð±é¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÊüÁ÷¤Ï³ÎÄê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅöÁ³¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤âÎ»¾µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¿·ÈÖÁÈ¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£µÜÇ÷¤µ¤ó¤ÎÌ´¤¬³ð¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤â´¿´î¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶ÉÀ©ºî¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë
ÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢º£¸åµÜÇ÷¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ëÈÖÁÈ¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥Õ¥ê¡¼¤Î·Ý¿Í¤Ç¤âº£¤ÏSNS¤ä¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ÇÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢»öÌ³½ê¤ÎÌò³ä¤ÏÀÎ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÇö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
¤¿¤ÀµÜÇ÷¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡È°Å±À¤¬¿â¤ì¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¤ä¤Ï¤ê°Ç±Ä¶ÈÁûÆ°¤ÎºÝ¤Ë¡¢µÈËÜ¤Î²¬ËÜ¾¼É§¼ÒÄ¹¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤òÀ¤´Ö¤ËË½Ïª¤·¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤¤¡£¡È²ñ¸«¤·¤¿¤éÁ´°÷¥¯¥Ó¤ä¡É¡È¥Æ¡¼¥×²ó¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ä¤í¤¦¤Ê¡É¤Ê¤É¤È°µÎÏ¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢²ñ¸«¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÁÊ¤¨¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¡Ø¥¹¥Ã¥¥ê¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¼ÒÄ¹¤é¤Ë·ã¹â¤·¤¿²ÃÆ£¹À¼¡¤ä¡¢¶áÆ£½ÕºÚ¤ÏµÈËÜ½êÂ°¤«¤é¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²¬ËÜ¼ÒÄ¹¤Ï¾¾ËÜ¿Í»Ö¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¤¢¤Ã¤Æ²ñ¸«¤ò³«¤¯¥Ï¥á¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¤´Ö¤«¤é¥Ü¥í¥«¥¹¤ËÃ¡¤«¤ì¤¿¡£µÜÇ÷¤µ¤ó¤ÏÃ±½ã¤ËµÈËÜ¤òÂà¼Ò¤·¤¿¥Õ¥ê¡¼¤Î·Ý¿Í¤È¤¤¤¦°·¤¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Æ¥ì¥Óºë¶Ì¤ÏÍ¦µ¤¤¢¤ë¹ÔÆ°¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤ÎÈÖÁÈ¤Ë±Æ¶Á¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¡Ê¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼´Ø·¸¼Ô¡Ë
½Ð±é¤ÎCM¤Ç¤µ¤¨ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤òÃÇ¤é¤ì¤¿
¤«¤Ä¤ÆµÜÇ÷¤Î¡È¥Æ¥ì¥ÓCMÉüµ¢¡É¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÄÌÈÎ²ñ¼Ò¡¦¥í¥³¥ó¥É¤ÎÅÄÃæÍµÊå¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ÇCM¤¬¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡×°Ê³°¤ÎÌ±Êü¶É¤«¤éÊüÁ÷NG¤ò¤¯¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È¿ÀÍÍ¡È¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Î¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶ÉÂ¦¤«¤éNG¤È¤Ï¿Ò¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤¤¤¦°Õ¿Þ¤Ê¤Î¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤¬²¿¤é¤«¤Î×ÖÅÙ¤ò¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¥Æ¥ì¥Óºë¶Ì¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÀéÄ»¤¬¾åµþ¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î´§ÈÖÁÈ¡Ø¤¤¤í¤Ï¤ËÀéÄ»¡Ù¤òºî¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡Ø¤½¤ì¤æ¤±¡ªÂçµÜ¥»¥Ö¥ó¡Ù¤Ê¤É¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤¬¤¢¤ê¡¢µÈËÜ¤È±ï¤Î¿¼¤¤¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢µÜÇ÷¤ÏÊ¿²ºÌµ»ö¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ò¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡½¡½¡£