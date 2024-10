ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年10月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「ミニオン」グッズを紹介します!

セガプライズ「ミニオン」グッズ

投入時期:2024年10月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2024年10月も、かわいい「ミニオン」グッズがセガプライズから続々登場。

「ボブ」と「ティム」が、さまざまな衣装でかわいい姿を見せてくれるハロウィーンの季節らしいぬいぐるみなどが3種類ラインナップされます。

ミニオン ぬいぐるみ 〜黒猫&悪魔〜

投入時期:2024年10月4日より順次

サイズ:全長約13×9×15cm

種類:全3種(ボブ、ティム、ティム(寝そべり))

黒猫と悪魔のコスチュームを身につけた「ボブ」と「ティム」をぬいぐるみ化。

ハロウィーンの時期に飾っておきたい、かわいいプライズです☆

ミニオン ぬいぐるみ HEART Ver.

投入時期:2024年10月11日より順次

サイズ:全長約10×8×15cm

種類:全3種(ボブ(サングラス)、ボブ(ハート)、ティム)

ハートのサングラスやハートを持った姿がかわいい「ボブ」と「ティム」のぬいぐるみ。

大切な人へのプチギフトにもぴったりなデザインで登場です☆

ミニオン マスコット“ボブ&ティム” 〜ポップコーン〜

投入時期:2024年10月18日より順次

サイズ:全長約10×5×10cm

種類:全4種(ティム(持つ、入る)、ボブ(持つ、入る))

ポップコーンカップに飛び込んだり、ポップコーンを持って楽しんでいる「ボブ」と「ティム」

見ているだけでハッピーな気持ちになれる、かわいらしいマスコットです☆

「ボブ」と「ティム」の姿をたっぷり楽しめる、かわいいマスコットとぬいぐるみ。

2024年10月から全国のゲームセンターなどに順次展開される、セガプライズ「ミニオン」グッズの紹介でした☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 黒猫と悪魔のコスチュームを身につけたボブとティム!セガプライズ「ミニオン」グッズ appeared first on Dtimes.