セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年10月4日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『101匹わんちゃん』 LLぬいぐるみ “パッチ”を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『101匹わんちゃん』 LLぬいぐるみ “パッチ”

登場時期:2024年10月4日より順次

サイズ:全長約28×25×35cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズに、『101匹わんちゃん』に登場する子犬「パッチ」のぬいぐるみが登場!

存在感のあるLLサイズで再現された「パッチ」が、赤い首輪をつけた姿で展開されます。

トレードマークの黒い右耳や、目の周りの模様もポイント。

にっこり笑顔でお座りしている姿がかわいいプライズです。

特徴的な模様も再現された「パッチ」のぬいぐるみ。

セガプライズの『101匹わんちゃん』 LLぬいぐるみ “パッチ”は、2024年10月4日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

