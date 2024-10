ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャル「ホテルザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」のブッフェダイニング「アーカラ」にて、クリスマスブッフェを開催。

シェフ自慢の特別料理で、心温まるクリスマスのひとときを過ごせます。

また、クリスマス期間と年末年始には、季節限定メニューをプラスした「スペシャルブッフェ」もラインナップ☆

ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「アーカラ」クリスマスブッフェ

提供期間:2024年11月5日(火)〜2025年1月5日(日)

時間:17:30〜21:30 (最終入店21:00)

料金(税・サ込):大人(13歳以上) 5,500円、小学生(6〜12歳)2,850円、幼児(4〜5歳)1,850円、3歳以下 無料

会場:ホテル3階 ブッフェダイニング「アーカラ」

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに最も近いオフィシャルホテル「ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」にて、期間限定のクリスマスブッフェを開催。

ホテル3Fのブッフェダイニング「アーカラ」にて、ディナータイムに提供されます!

さらに、2024年12月20日から25日、2024年12月31日から2025年1月5日の期間中は、季節限定メニューを加えた「スペシャルブッフェ」を提供。

大切な方との特別なひとときにぴったりなメニューを楽しめるディナーブッフェです!

クリスマスブッフェ メニュー例

ビーフステーキ

メニュー例:

・ビーフステーキ

・天ぷら(海老・烏賊・さつま芋・しし唐・蓮根)

・お寿司(鮪・サーモン・海老・烏賊・玉子)/

・牛肉の赤ワイン煮込み/的鯛のソテーとポワロ―葱のクリーム煮込み

・シーフードピラフ/スモークサーモンのクリームパスタ

・ピザ カプリチョーザ/ロースト野菜 など

・ポワロ―葱のパイ/りんごとゴルゴンゾーラの焼きポレンタ

・チキンとポークのリエット/蕪と貝柱マリネ

・チーズを使ったシュー生地/カリフラワー・ブロッコリー・蓮根のマリネ

・スモークサーモン/トルティーヤチップとアボカドディップ/クラムチャウダー など

・苺サンドケーキ/ノエルショコラ/アールグレイマフィン ツリー仕立て

・ガトーオペラ/タルトタタン/バウムクーヘンショコラ/フィナンシェ

・ココアクッキーサンド/ピスタチオムース など

クリスマスブッフェには、ビーフステーキをはじめ

蕪と貝柱マリネ

蕪と貝柱のマリネや

ポワロー葱のパイ

ポワロー葱のパイ、牛肉の赤ワイン煮込みなど、寒い季節にぴったりな、心も体も温まるメニューを多数用意。

各種デザート

デザートコーナーにはクリスマスツリーやサンタクロースカラーをイメージした可愛らしいスイーツが並び、クリスマスの雰囲気を盛り上げます☆

クリスマススペシャルブッフェ

期間:2024年12月20日(金)〜12月25日(水)

料金(税・サ込):大人(13歳以上) 6,500円、小学生(6〜12歳)3,250円、幼児(4〜5歳)1,950円、3歳以下 無料

季節限定メニュー:ローストビーフ/サンタの飾り寿司/チキンのグリル

※ビーフステーキの提供はありません

2024年12月20日〜2024年12月25日は、期間限定で「クリスマススペシャルブッフェ」を提供。

シェフが目の前で仕上げるローストビーフや、チキンのグリルを楽しめます!

年末年始スペシャルブッフェ

期間:2024年12月31日(火)〜2025年1月5日(日)

料金(税・サ込):大人(13歳以上) 7,000円、小学生(6〜12歳)3,500円、幼児(4〜5歳)2,200円、3歳以下 無料

季節限定メニュー:ローストビーフ/中トロの握り寿司/鰻のひつまぶし/ポークのグリル チーズ焼き/鰤しゃぶ

※ビーフステーキの提供はありません

2024年12月31日から2025年1月5日までの期間は「年末年始スペシャルブッフェ」を用意。

中トロの握り寿司や鰤しゃぶといった、豪華なメニューが期間限定で登場します☆

シェフ自慢の特別料理を味わう、クリスマスのひとときにぴったりなディナーブッフェ。

ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「アーカラ」のクリスマスブッフェは、2024年11月5日〜2025年1月5日まで開催です☆

※写真はイメージです

※仕入れ状況により、メニュー内容・期間を変更することがあります

