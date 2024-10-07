µìÀÐÇËÇÉ¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¼ýÆþÉÔµºÜ¡á¼óÁê¡Ö»öÌ³Åª¥ß¥¹¡×¤È¼Õºá
¡¡ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ï£·Æü¡¢¼«¿È¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤¿µìÀÐÇËÇÉ¡Ê¿å·î²ñ¡Ë¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¼ýÆþ¤Ç¡¢À¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤ÎÉÔµºÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡»öÌ³Åª¤Ê¥ß¥¹¤Ç¡¢´û¤Ë½¤Àµ¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö»öÌ³Åª¤Ê¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¹¥¤Þ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸·½Í¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¼óÁê´±Å¡¤Çµ¼ÔÃÄ¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿¡£¼óÁê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼ýÆþ¤ÎÁí³Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆâÌõ¤ÎµºÜ¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ä«Æü¿·Ê¹¤Ï£´ÆüÉÕÄ«´©¤Ç¡¢µìÀÐÇËÇÉ¤¬£²£°£±£¹¡Á£²£±Ç¯¤Ë³«¤¤¤¿À¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¼ýÆþ¤Î¤¦¤Á¡¢·×£¸£°Ëü±ßÊ¬¤ò¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤ËµºÜ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¡¡