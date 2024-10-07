¡ÒPR¡Ó¸º±ö¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¡ª ÏÃÂê¤Î±öÌ£¤ä¤¦¤ÞÌ£¤òÁý¶¯¤¹¤ë¡Ê¢¨1¡Ë¥¹¥×¡¼¥ó¡Ú¥¨¥ì¥¥½¥ë¥È¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯¸º±ö¥ì¥·¥ÔÂÎ¸³²ñ¡Û¥ì¥Ý
¡È±öÊ¬¤È¤ê¤¹¤®¡É¤Ê¿©À¸³è¤Î²þÁ±¤ä¡¢¸º±ö¿©¤ÎÌ£¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¥¥ê¥ó¤¬³«È¯¤·¤¿¡Ö¥¨¥ì¥¥½¥ë¥È ¥¹¥×¡¼¥ó¡×¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Çº£ÏÃÂê¤Î¡É±öÌ£¤ä¤¦¤ÞÌ£¤òÁý¶¯¤¹¤ë¡Ê¢¨1¡Ë¥¹¥×¡¼¥ó¡È¡£¡¡
¢¨1¡¡ÂÎ´¶¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÎÁÍý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â´¶¤¸Êý¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯6·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿·Âçµ×ÊÝ¤Î¥Õ¡¼¥É¥é¥Ü¡ÖKimchi, Durian, Cardamom,,,¡×¤Ç¡¢È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¨¥ì¥¥½¥ë¥È¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯¸º±ö¥ì¥·¥ÔÂÎ¸³²ñ¡×¤¬30Ì¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤ò½¸¤á³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
"¤ª¤¤¤·¤¤¿©»ö¤Î¤¢¤ë¿ÍÀ¸¤ò¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¡£¡È
¡Ö·ò¹¬¡×¤Ê¿©À¸³è¤Ø¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥Ä¡¼¥ë¡¢¤½¤ì¤¬¥¨¥ì¥¥½¥ë¥È
¤Þ¤º¤Ï¥¥ê¥ó¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¥¥ê¥ó¡Ë¤Îº´Æ£°¦¤µ¤ó¤«¤é¡¢³«È¯·Ð°Þ¤Î¤ªÏÃ¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¡¢¡Ö¿©±ö¤Î²á¾êÀÝ¼è¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê±ÉÍÜ²ÝÂê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£20ºÐ°Ê¾å¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬1ÆüÅö¤¿¤ê¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¿©±öÎÌ¤Ï10.1g¡Ê¢¨2¡Ë¤È¡¢WHO¡ÊÀ¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡Ë¤¬·Ç¤²¤ë¿©±öÀÝ¼è¿ä¾©ÎÌ£µ.0g¡Ê¢¨3¡Ë¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤âÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢±öÊ¬¤Î¤È¤ê¤¹¤®¤¬¹â·ì°µ¤äËýÀ¿ÕÂ¡ÉÂ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë½ÅÍ×¤Ê±ÉÍÜ²ÝÂê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨2¡§¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡¡ÎáÏÂ¸µÇ¯¡¡¹ñÌ±·ò¹¯¡¦±ÉÍÜÄ´ºº ¡¡¡¡¢¨3¡§WHO 2012, Guideline: sodium intake for adults and children.
¤½¤³¤Ç¡¢ÌÀ¼£Âç³Ø¤ÇÄ¹Ç¯¸¦µæ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡ÈÅÅµ¤Ì£³Ð¡É¤Îµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢Èù¼å¤ÊÅÅÎ®¤Ç¿©ÉÊÃæ¤ÎÌ£À®Ê¬¤ÎÆ°¤¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¡¢¸º±ö¿©¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÁý¶¯¤¹¤ë¡Ê¢¨4¡Ëµ»½Ñ¤ò¡¢ÌÀ¼£Âç³Ø¤È¥¥ê¥ó¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¤½¤¦¡£
¥¨¥ì¥¥½¥ë¥È ¥¹¥×¡¼¥ó¤Îµ¡Ç½¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢»²²Ã¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¥¹¥×¡¼¥ó¤Î»ý¤ÁÊý¤ä¥Ü¥¿¥óÁàºî¤ò³Î¤«¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨4¡¡ÂÎ´¶¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÎÁÍý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â´¶¤¸Êý¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±öÌ£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¦¤ÞÌ£¤âÁý¶¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÉ¾²Á»î¸³¤Ç³ÎÇ§ºÑ¤ß¡£
¥¨¥ì¥¥½¥ë¥È¤¬Áý¶¯¤¹¤ë¤Î¤Ï±öÌ£¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª
¡Ö¤¦¤ÞÌ£¡×¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ç¡Ö±öÌ£¹µ¤¨¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¡×ÎÁÍý¤Î¥³¥Ä
¤½¤·¤Æ¤¤¤è¤¤¤è¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¸º±öÎÁÍý¡×¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó³«»Ï¡ª¡¡¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÆ£°æ·ÃÀèÀ¸¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¸º±ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë²æËý¤·¤¬¤Á¤Ê¡ÖËãÇÌÆ¦Éå¡×¡£
ÀèÀ¸¤Î¡ÖËãÇÌÆ¦Éå¡×¡¢¤½¤Î¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¸º±ö¡×¤Î¹©É×¤ÏÆ¦Éå¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÌ£¤ÎÍí¤ß¤ä¤¹¤¤¡Ö¸¨ÍÈ¤²Æ¦Éå¡×¤ò»È¤¦¤³¤È¡¢¿©ºà¤Î¤¦¤ÞÌ£¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¡¢¹áÌ£ÌîºÚ¤â¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¡¢»ÔÈÎ¤ÎðùÎ³¤À¤·¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¼«²ÈÀ½¡ÖÊ´¤À¤·¡×¤ò»È¤¦¤³¤È¡¢¤Ê¤É¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª¡¡»²²Ã¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤â¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¡×¤È»×¤ï¤º¤¦¤Ê¤º¤¡¢Ç®¿´¤Ë¥á¥â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ï¥¨¥ì¥¥½¥ë¥È¤ÇÈþÌ£¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¨¥ì¥¥½¥ë¥È¤Ë¹ç¤¦¸º±öÎÁÍý¡¢Ä´Íý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡ü¤¦¤ÞÌ£¡Ä¡Ä¤¦¤ÞÌ£À®Ê¬¤Ï±öÌ£¤òÊä´°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÁÇºà¤ä¤À¤·¤Î¤¦¤ÞÌ£¤ò³èÍÑ¡£
¡ü»éÊ¬¡Ä¡Ä»éÊ¬¤Ï¥³¥¯¤ä¿¼¤ß¤òÍ¿¤¨¡¢±öÊ¬¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤µ¤òÊÝ¤Æ¤ë¤¿¤á¡¢»éÊ¬¤¬¤¢¤ëÊý¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡ü¤È¤í¤ß¡Ä¡ÄÀå¤Î¾å¤ËÎÁÍý¤¬ÂÚÎ±¤¹¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¤Û¤¦¤¬¸ú²ÌÅª¡£
¡Ö¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤¤¤¤Ê¤ê¸º±öÀ¸³è¤ÏÂçÊÑ¤½¤¦¤À¤«¤é¡¢º£¤«¤é´·¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¤ªÂÔ¤Á¤«¤Í¤Î»î¿©¥¿¥¤¥à¡£
¡Ö¤¢¡¢¤Û¤ó¤È¤ËÌ£¤¬Ç»¤¯´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¸º±ö¥ì¥·¥Ô¤À¤Èµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤È¡¢»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Î´¶ÁÛ¤¬¹Ô¤¸ò¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï
¡Ö¥¨¥ì¥¥½¥ë¥È ¥¹¥×¡¼¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿¤È¤¤Î¤¦¤ÞÌ£¤Î¹¤¬¤êÊý¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡ÖÊì¤Î²ð¸î¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢¹âÎð¼Ô¤Î¸º±ö¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¿©À¸³è¤òÊÑ¤¨¤ëÂçÊÑ¤µ¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¨¥ì¥¥½¥ë¥È ¥¹¥×¡¼¥ó¤¬ÉÂ±¡¤ä²ð¸î»ÜÀß¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´¶ÁÛ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÃÂê¤Î¥¨¥ì¥¥½¥ë¥È¤Ç¡Ö¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¤¬¤Þ¤ó¤·¤Ê¤¤¸º±öÀ¸³è¡×¡¢»Ï¤á¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ü¥¨¥ì¥¥½¥ë¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é