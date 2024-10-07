¥µ¥«¥¿¥¿¥Í¤¬£µÆüÂ³¿¡¢ÌîºÚ¼ï»Ò¹¥Ä´¤ÇÂè£±»ÍÈ¾´ü¤Ï£²¥±¥¿±Ä¶ÈÁý±×
¡¡¥µ¥«¥¿¤Î¥¿¥Í<1377.T>¤¬¾åÃÍ»Ø¸þ¤ò¶¯¤á£µÆüÂ³¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°½µËö£´Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤ËÈ¯É½¤·¤¿Âè£±»ÍÈ¾´ü¡Ê£¶～£¸·î¡ËÏ¢·ë·è»»¤Ç¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤¬£²£·²¯£²£¹£°£°Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ£±£¶¡¥£¸¡óÁý¡Ë¤È£²¥±¥¿Áý±×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Çä¾å¹â£²£°£¹²¯£¸£¸£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£¹¡¥£µ¡óÁý¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¥È¥Þ¥È¡¢¥«¥Ü¥Á¥ã¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢¥«¥ê¥Õ¥é¥ïー¤Ê¤É¤ÎÌîºÚ¼ï»Ò¤ä¡¢¥È¥ë¥³¥®¥¥ç¥¦¡¢¥Ò¥Þ¥ï¥ê¤Ê¤É¤Î²Ö¼ï»Ò¤¬¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¡£¤Þ¤¿¡¢³¤³°Ï¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤ÎºâÌ³½ôÉ½¹àÌÜ¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë£¶·îËö¤Î°ÙÂØ¥ìー¥È¤¬ÂçÉý¤Ê±ß°Â¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â´óÍ¿¤·±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÁý±×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢£··î°Ê¹ßµÞ·ã¤Ë±ß¹â¤¬¿Ê¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤Ç°ÙÂØº¹Â»±×¤¬°²½¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë»Ò²ñ¼Ò¤Î¹¿¿åÈï³²¤Ë¤è¤ëÂ»¼º¤ò·×¾å¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢½ãÍø±×¤Ï£±£±²¯£²£·£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£´£²¡¥£µ¡ó¸º¡Ë¤ÈÂçÉý¸º±×¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢£²£µÇ¯£µ·î´üÄÌ´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ï¡¢Çä¾å¹â£¹£³£µ²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ£µ¡¥£´¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×£±£±£°²¯±ß¡ÊÆ±£´¡¥£¸¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×£¸£°²¯±ß¡ÊÆ±£µ£°¡¥£µ¡ó¸º¡Ë¤Î½¾Íè¸«ÄÌ¤·¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡Çä¾å¹â£²£°£¹²¯£¸£¸£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£¹¡¥£µ¡óÁý¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¥È¥Þ¥È¡¢¥«¥Ü¥Á¥ã¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢¥«¥ê¥Õ¥é¥ïー¤Ê¤É¤ÎÌîºÚ¼ï»Ò¤ä¡¢¥È¥ë¥³¥®¥¥ç¥¦¡¢¥Ò¥Þ¥ï¥ê¤Ê¤É¤Î²Ö¼ï»Ò¤¬¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¡£¤Þ¤¿¡¢³¤³°Ï¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤ÎºâÌ³½ôÉ½¹àÌÜ¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë£¶·îËö¤Î°ÙÂØ¥ìー¥È¤¬ÂçÉý¤Ê±ß°Â¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â´óÍ¿¤·±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÁý±×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢£··î°Ê¹ßµÞ·ã¤Ë±ß¹â¤¬¿Ê¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤Ç°ÙÂØº¹Â»±×¤¬°²½¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë»Ò²ñ¼Ò¤Î¹¿¿åÈï³²¤Ë¤è¤ëÂ»¼º¤ò·×¾å¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢½ãÍø±×¤Ï£±£±²¯£²£·£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£´£²¡¥£µ¡ó¸º¡Ë¤ÈÂçÉý¸º±×¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢£²£µÇ¯£µ·î´üÄÌ´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ï¡¢Çä¾å¹â£¹£³£µ²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ£µ¡¥£´¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×£±£±£°²¯±ß¡ÊÆ±£´¡¥£¸¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×£¸£°²¯±ß¡ÊÆ±£µ£°¡¥£µ¡ó¸º¡Ë¤Î½¾Íè¸«ÄÌ¤·¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS