ÇÏ¾ìºé´õ¤Ï½éÍ¥¾¡Æ¨¤¹¡¡Íèµ¨ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¾º³Ê¤â»ý¤Á±Û¤·¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥ÕÊÆ²¼Éô¥Ä¥¢¡¼ºÇ½ªÀï
¡¡¡þÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ²¼Éô¥Ä¥¢¡¼¡¡¥¨¥×¥½¥ó¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸¢ºÇ½ªÆü¡Ê2024Ç¯10·î6Æü¡¡¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¡¡¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¥¦¥§¥ë¥º¡¦¥´¥ë¥Õ¥ê¥¾¡¼¥È¡á6457¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼71¡Ë
¡¡º£µ¨½÷»Ò²¼Éô¥Ä¥¢¡¼ºÇ½ªÀï¤ÎºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ó°Ì¤È1ÂÇº¹¤Î2°Ì¤«¤é½Ð¤¿ÇÏ¾ìºé´õ¡Ê19¡á¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¤Ï3¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢2¥Ü¥®¡¼¤Î70¤Ç²ó¤êÄÌ»»12¥¢¥ó¥À¡¼¤Î8°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢Æ±¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤«¤éÆ±¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ëÇÏ¾ì¤ÏÇ¯´Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¯18°Ì¤Ç1Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ªÎ»¡£Íèµ¨¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç¯´Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¯10°Ì°ÊÆâ¤Ë¤ÏÍèµ¨¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼½Ð¾ì¸¢¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¡¢11¡Á15°Ì¤Ë¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ê½Ð¾ì¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÇÏ¾ì¤ÏÆ±35°Ì°ÊÆâ¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë12·î¤ÎºÇ½ªÍ½Áª²ñ¡Ê¥¢¥é¥Ð¥Þ½£¡Ë¤ÇÍèµ¨¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡