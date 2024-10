Microsoftは10月1日(米国時間)、「Windows 11, version 24H2 known issues and notifications|Microsoft Learn」において、同日リリースしたWindows 11 version 24H2(別名: Windows 11 2024 Update)に複数の不具合が存在すると発表した。これまでに確認された6件の不具合の概要と解決策が公開されている。

Windows 11, version 24H2 known issues and notifications|Microsoft Learn○既知の不具合Windows 11 version 24H2に存在する不具合の概要は次のとおり。Safe Exam Browserバージョン3.7およびこれ以前のバージョンを実行できない可能性があるEasy Anti-Cheatを使用しているデバイスにおいて、応答停止後にブルースクリーン(BSoD: Blue Screen of Death)が表示される。このツールはオンラインゲームにおける不正防止対策として、一部のゲームが自動的にインストールする。影響はIntel Alder Lake+プロセッサおよびIntel vProプラットフォームを搭載したデバイスに限られる一部のデバイスで指紋センサーが応答しなくなる。影響を受ける環境では他の方法でログインする必要がある一部の壁紙カスタマイズアプリが正常に動作しなくなる。具体的には壁紙が正しく表示されない、アイコンが消える、デスクトッププレビュー機能の喪失、仮想デスクトップに不具合、エラーメッセージが表示されるなどの症状が発生する可能性があるIntel Smart Sound Technologyドライバーを使用しているデバイスにてブルースクリーンが表示される。第11世代Intel Coreプロセッサを搭載し、「IntcAudioBus.sys」ファイルのバージョンが10.29.0.5152または10.30.0.5152の場合に影響を受ける可能性があるゲーム「Asphalt 8: Airborne」の実行中または終了時に例外が発生して応答しなくなる可能性があるMicrosoftはこれら不具合の影響を受けるデバイスを保護するため、互換性の保留を適用したと明らかにした。具体的には当該デバイスに対するWindows Updateリリースチャネル経由でのWindows 11 version 24H2の提供を一時停止する。○回避策サードパーティーアプリまたはドライバーが原因の不具合は、アプリまたはドライバーを更新することで回避できる可能性がある。アプリの対応状況は、開発者の提供する情報を確認する必要がある。Intel Smart Sound Technologyドライバーは、Windows 11 version 24H2をインストールする前に、10.30.00.5714以降または10.29.00.5714以降のバージョンにアップデートすることで回避できる。なお、10.30.xは10.29.xの新しいバージョンではないことに注意する必要がある。Microsoftは影響を受けるデバイスの管理者に対し、これら不具合が解決されるまでの間、Windows 11インストールアシスタントおよびメディア作成ツールを使用して24H2に手動アップデートしないことを推奨している。互換性の保留が解除され、Windows Updateリリースチャネル経由でのアップデートが可能となってから更新することが望まれている。