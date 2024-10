【島風 不思議の国のホワイトラビット ver. 1/7 スケールフィギュア】予約期間:10月7日10時~12月10日23時59分商品発送:2025年8月 予定価格:27,500円

フリューは、「島風 不思議の国のホワイトラビット ver. 1/7 スケールフィギュア」の予約をFURYU HOBBY MALLにて10月7日10時から12月10日23時59分まで受け付ける。完全受注販売となり価格は27,500円。商品の発送は2025年8月の予定。

本商品は、スマートフォンゲーム「アズールレーン」より「島風」を不思議の国のホワイトラビットver.で立体化したもの。髪のなびきやボリューム感、手袋やスカートのクリア部分など、細部まで造形されている。

なお、FURYU HOBBY MALLのみ特典として「特製背景パネル」が付属。特製背景パネルを付属することで、より動画の雰囲気に近づけられる。

「島風 不思議の国のホワイトラビット ver. 1/7 スケールフィギュア」概要

【作品名】 アズールレーン

【SKU】 AMU-FNX1095

【予約受付期間】10月7日10時~12月10日23時59分

【発送時期】 2025年8月 予定

【価格】 27,500円

【販売形態】 完全受注販売

【特典】 特製背景パネル(※FURYU HOBBY MALLのみ)

【商品サイズ】 本体全高:約300mm(台座含む)/特製背景パネル:約320mm

【素材】 ATBC-PVC、ABS、金属

【仕様】 塗装済み完成品

【原型】 榊馨・ほのぼ悠琴がけと・ene

【彩色】 たけうちハム

【撮影】 Vaistar studio

【ブランド】 F:NEX

【商品タイプ】 スケールフィギュア

(C)2017 Manjuu Co.,Ltd. & Yongshi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C)2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.