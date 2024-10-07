¡Ö¿©¤Ù»Ä¤·¤¿¤é»ý¤Áµ¢¤ë¡×½÷Í¥K¤ÎSDGs°Õ¼±
¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¤³¤Î¤ªÆù¤ò¿©¤Ù¤¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡¡ÅÔÆâ¤ÎË¿¹âµé¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤ÖÅ¹¤Ç¡¢Ê¹¤³Ð¤¨¤Î¤¢¤ë½÷À¤ÎÀ¼¤¬¶Á¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸Ä¼¼¤«¤éÏ³¤ì¤Æ¤¤¿À¼¤Î¼ç¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡¢CM¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Î½÷Í¥K¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡É×¤Ï¿Íµ¤ÇÐÍ¥S¤Ç¡¢»Ò°é¤Æ¤Ë¤âÇ®¿´¤Ê¤ª¤·¤É¤êÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ¹¥´¶ÅÙ¤¬¹â¤¤¡£
¡Ö¤ªÅ¹¥µ¥¤¥É¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÀ¸Á¯¿©ÉÊ¤Ê¤Î¤ÇÃú½Å¤Ë¤ªÃÇ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤·¤íK¤Ï¡Ø¤À¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¸¤ã¤¢¡¢²Ð¤òÄÌ¤»¤ÐÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¡¢¤«¤Ê¤êÇ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ê¾ïÏ¢µÒ¡Ë
¡¡¥Õ¡¼¥É¥í¥¹¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿©¤Ù»Ä¤·¤Î»ý¤Áµ¢¤ê¤òÇ§¤á¤ëÎ®¤ì¤Ï°û¿©¶È³¦¤Ç¤â³ÈÂç¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡´Ä¶¾Ê¤â¡Ö¿©¤Ù»Ä¤·¤¿¤é»ý¤Áµ¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òàmottECO¡Ê¥â¥Ã¥Æ¥³¡Ëá¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¡¢Æ³Æþ¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¤ä»ö¶È¼Ô¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ø¤Î·¼È¯³èÆ°¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö³¤³°¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Ç½Ð¤µ¤ì¡¢Í¾¤Ã¤¿¿©»ö¤ò»ý¤Áµ¢¤ë¤Î¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÊ¸²½¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª»ý¤Áµ¢¤êÍÑ¤ÎÍÆ´ï¤äÂÞ¤â¡Ø¥É¥®¡¼¥Ð¥Ã¥°¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Õ¡¼¥É¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡SDGs¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Âç¤¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿©ÉÊ¥í¥¹ÌäÂê¡£½îÌ±ÇÉ¡¢·ðÌó²È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ëK¤â¡¢¿©ÉÊ¥í¥¹¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬¹â¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤ÖÍÑ¤ÎÆù¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÊñÁõ¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¢¤êºÝ¤ËK¤ÏÅ¹¤Î¿Í¤Ë²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¾ïÏ¢µÒ¡Ë
¡¡¤³¤Á¤é¤âºÇ¶á¤ÏCM¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¸«¤Ê¤¤Æü¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦½÷Í¥H¡£¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¹âµé»þ·×¤ä¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤òÃå¤³¤Ê¤¹¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¼ã¤¤½÷À¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖH¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢È¾Ê¬¤Û¤É°û¤ß»Ä¤·¤¿¥ï¥¤¥ó¤ä´Ú¹ñÎÁÍý¤Î¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤Ï¤â¤Ï¤äÄêÈÖ¡£ÆÃ¤Ë´Ú¹ñÎÁÍýÅ¹¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤«¤é¡¢H¤Ï¡Ø²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤Î¡Ù¤È¡¢¤¢¤¨¤Æ¤¿¤¯¤µ¤óÃíÊ¸¤·¤Æ»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ºÇ¶á¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ç¤â¥É¥®¡¼¥Ð¥Ã¥°¤ÎÊ¸²½¡¢¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¬¿»Æ©¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢¿©¤Ù¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿©»ö¤ò»ý¤Áµ¢¤ë¤Î¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿©ÉÊ¥í¥¹¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤ÈÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¿Íµ¤½÷Í¥¤¬¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤ª¤Í¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¡¢½µ´©»ï¤äSNS¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¤é±ê¾å¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¡¢¤¢¤ë¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó´´Éô¤Ï½êÂ°¤ÎÇÐÍ¥¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¡Ø¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¶Ø»ß¡Ù¤òÅÁ¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ·ÝÇ½Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡¤ª¤Í¤À¤ê¤É¤³¤í¤«¡¢¿¿µÕ¤ÎÎ©ÇÉ¤ÊSDGs¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¤¬¡Å¡Å¡£