Î¢¶â½èÊ¬¤Î¾¾Ìî»á¤ò¸øÇ§¿½ÀÁ¤Ø¡¡¼«Ì±ÀéÍÕ¸©Ï¢¤¬Êý¿Ë¡¢½°±¡Áª
¡¡¼«Ì±ÅÞÀéÍÕ¸©Ï¢¤Ï¡¢½°±¡ÁªÀéÍÕ3¶è¤Ë¸½¿¦¾¾ÌîÇî°ìÁ°´±Ë¼Ä¹´±¡Ê62¡Ë¤òÍÊÎ©¤·¡¢ÅÞËÜÉô¤Ø¸øÇ§¿½ÀÁ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¡£¸©Ï¢ÁªÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤Î¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤¬7Æü¡¢ÅÞËÜÉô¤Çµ¼ÔÃÄ¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¼«Ì±¤ÏÇÉÈ¶Î¢¶â»ö·ï¤ÇÅÞÌò¿¦Ää»ß1Ç¯¤Î½èÊ¬¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½°±¡À¯¼£ÎÑÍý¿³ºº²ñ¤Ç¤ÎÊÛÌÀ¤òÍýÍ³¤Ë¸øÇ§¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£
¡¡¾¾Ìî»á¤ÏÎ¢¶â»ö·ï¤Î¿Ì¸»ÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿µì°ÂÇÜÇÉ¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¡Ö5¿ÍÁÈ¡×¤Î°ì¿Í¡£Æ±ÇÉ¤Î»öÌ³ÁíÄ¹¤ò¡¢2019Ç¯9·î¤«¤é´±Ë¼Ä¹´±½¢Ç¤¤Î21Ç¯10·î¤Þ¤ÇÌ³¤á¤¿¡£»ö·ïÈ¯³Ð¸å¤Î23Ç¯12·î¡¢´ßÅÄÆâ³Õ¤Î´±Ë¼Ä¹´±¤ò»ö¼Â¾å¹¹Å³¤µ¤ì¤¿¡£À¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤ÎÉÔµºÜ¤Ï18Ç¯¤«¤é5Ç¯´Ö¤Ç1051Ëü±ß¤¢¤Ã¤¿¡£