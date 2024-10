ボールすくいなどの縁日も！下町ハイボールフェスin新小岩公園

立ち飲みフェス実行委員会は、東京都葛飾区新小岩公園で2024年10月12日(土)〜14日(月祝)の3日間「下町ハイボールフェスin新小岩公園」を開催します。

下町ハイボールフェスin新小岩公園

イベント名: 下町ハイボールフェスin新小岩公園

開催日時 : 2024年10月12日(土)〜14日(月祝)

10時〜21時 ※14日(月祝)のみ20時まで(予定)

開催場所 : 新小岩公園(東京都葛飾区)

アクセス : JR新小岩駅徒歩3分

入場料 : 無料

URL : https://shitamachi-highball.com/

今回は『盆踊り(新小岩盆フェス)』×焼酎ハイボール発祥の地とも言われる葛飾区で『立ち飲みスタイル』で楽しめるイベントです。

■「下町ハイボールフェス」について

全60ブースが出店!ここでしか味わえないオリジナルハイボールが大集結!

東京の下町情緒溢れるお店を中心とした普段なかなか味わえないお酒やお供となる絶品グルメ、大人も子供も一緒になって楽しめる昔懐かしい射的・輪投げ・ボールすくいなどの縁日も出店します!

またステージイベントでは3日間、ゲストなども迎えた盆フェスを開催し、秋の夜長を踊り明かします。

この他にもお昼のステージは多数の出演者を予定しています。

縁日

日本盆踊り協会

