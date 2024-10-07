AKB48½é¤Î¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢¥ê¡¼¥É¶Ê¥»¥ó¥¿¡¼¤ÏÂ¼»³ºÌ´õ¡¡´äÎ©º»Êæ¤é¤¬½éÁªÈ´Æþ¤ê
¡ÊC¡ËAKB48
AKB48¤ÎÄÌ»»10ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬12·î25Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î´é¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥É¶Ê¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤ÏÂ¼»³ºÌ´õ¡£´äÎ©º»Êæ¤ÈÎëÌÚ¤¯¤ë¤ß¡¢ÉðÆ£¾®ÎÛ¤¬½é¤ÎÁªÈ´Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
Á°ºî¡ØËÍ¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¢¤ÎÆü¤ÎÌëÌÀ¤±¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤«¤éÌó£·Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëËÜ¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢AKB48»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥«¥Ð¡¼¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡£¡È¥¢¥¤¥É¥ë ¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¡¦ÎáÏÂ¤òºÌ¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥½¥ó¥°¤òAKB48¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î´é¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥É¶Ê¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢13´üÀ¸¤ÎÂ¼»³ºÌ´õ¡£AKB48·à¾ì¸ø±é¤ÎÎòÂåºÇÂ¿½Ð±é²ó¿ô¤ò¸Ø¤ê¡È¥·¥¢¥¿¡¼¤Î½÷¿À¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤ÄÂ¼»³¡£º£Ç¯£··î¤Î¡ÖAKB48¥°¥ë¡¼¥×²Î¾§ÎÏNo.1·èÄêÀï¡×¤Ç¤â£²°Ì¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î²Î¾§ÎÏ¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ëÈà½÷¤¬¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¤ò½ü¤¤¤Æ½é¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£
Â¼»³¤ÈÆ±¤¸¤¯13´üÀ¸¤Î´äÎ©º»Êæ¡¢16´üÀ¸¤ÎÎëÌÚ¤¯¤ë¤ß¡¦ÉðÆ£¾®ÎÛ¤Î£³¿Í¤¬½é¤ÎÁªÈ´Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
Â¼»³ºÌ´õ¡§¥³¥á¥ó¥È
AKB48¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌó7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤¹¡ª¡ª
¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î»î¤ß¤È¤Ê¤ë¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤É¤Î¶Ê¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤Î¤«¥á¥ó¥Ð¡¼¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÈ¯Çä¤¹¤ë12·î¤Ë¤ÏAKB48·à¾ì¤â¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿·¸ø±é¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡ª
20¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¿·¤¿¤ÊAKB48¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª
¤³¤ì¤«¤é¤ÎAKB48¤Ë¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª