・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７４．３８ドル（＋０．６７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２６６７．８ドル（－１１．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３２１２．８セント（－６．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５８９．７５セント（－１３．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４２４．７５セント（－３．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０３７．７５セント（－８．２５セント）
・ＣＲＢ指数
　２９１．６５（＋０．５０）

出所：MINKABU PRESS