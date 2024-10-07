４日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７４．３８ドル（＋０．６７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６６７．８ドル（－１１．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２１２．８セント（－６．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５８９．７５セント（－１３．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２４．７５セント（－３．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０３７．７５セント（－８．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２９１．６５（＋０．５０）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７４．３８ドル（＋０．６７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６６７．８ドル（－１１．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２１２．８セント（－６．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５８９．７５セント（－１３．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２４．７５セント（－３．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０３７．７５セント（－８．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２９１．６５（＋０．５０）
出所：MINKABU PRESS