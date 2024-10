月の色に応じた光の演出！VISONライトアップショウ「月の神さまと不思議なまつり」

「VISON[ヴィソン]」とVISONナイトウォーク製作委員会は、7月20日(土)から1年間の期間限定で「新しい月見」をテーマに、体験型イルミネーション「月の神さまと不思議なまつり」を開催中です。

VISON 体験型イルミネーション「月の神さまと不思議なまつり」

【イベント概要】

名称 :VISONライトアップショウ「月の神さまと不思議なまつり」

主催 :VISONナイトウォーク製作委員会

開催場所:VISON(三重県多気郡多気町ヴィソン672-1)

開催期間:2024年7月20日(土)〜(1年間の期間限定)

営業時間:18:30〜22:30(最終受付 22:00)

※月見のレストランのフードは20:30 LO、ドリンクは21:30LO

※光の森、光のやぐらは22:00で終了

※メンテナンスのためお休みする場合があります。

※雨天決行。

荒天の場合一部コンテンツを休止する場合があります。

休業日:11月5日(火)、11月23日(土)、12月3日(火)

※12月以降もメンテナンス等で休業日があります。

※休業日は変更される可能性があります。

詳しくは公式サイトやSNSを確認してください。

「VISON[ヴィソン]」とVISONナイトウォーク製作委員会は、7月20日(土)から1年間の期間限定で「新しい月見」をテーマに、体験型イルミネーション「月の神さまと不思議なまつり」を開催中。

一年で最も月が美しく見える秋の月見シーズンに開催中の「VISONお月見月間」を、十日夜(とおかんや)の11月10日まで延長することが決定。

日本版ハロウィンとも言われる十日夜にちなみ、10月25日(金)〜10月31日(木)「月の神さまと不思議なまつり」に仮装をして参加すると、受付時に月をイメージした秋の新作スイーツをプレゼント致します。

(イベントチケット購入者限定)

また、実りの秋の訪れを謳歌する『VISON 秋の大収穫祭2024』も同時開催中。

栗やさつまいもなどを使ったこの時期だけの限定商品も登場します。

ヴィソン各店にてお好みの秋グルメを楽しめます。

昔から十五夜、十三夜、十日夜の三月見にお月見ができると縁起が良いとされています。

2024年の秋はこれまでと違う、「新しい月見」をVISONで楽しめます!

※仮装の衣装等は自身で用意ください。

貸し出しは行っておりません。

【背景】

お月見には、一年で最も月が美しく見える秋の時期に、名月を観賞しながら秋の収穫に感謝をするという意味があります。

「三月見」

十五夜/中秋の名月:2024年9月17日(旧暦8月15日)

十三夜:2024年10月15日(旧暦9月13日)

十日夜(とおかんや):2024年11月10日(旧暦10月10日)

十五夜には里芋を、十三夜は栗や豆、十日夜は米や餅など、その時期ならではの収穫物を供えます。

お供え物は、お月様に供えたあと、下して食べるのが習わしです。

「十日夜」は日本のハロウィンのような行事。

この日、田の神が山に帰ると言い伝えられ、子どもたちが歌いながら藁でつくった槌などで地面をたたいて家々をまわり、菓子や祝儀をもらう風習。

昔から十五夜、十三夜、十日夜が晴れてお月見ができると縁起が良いとされています。

【VISONお月見月間】9月1日(日)〜11月10日(日)

■特徴1:仮装で体験型イルミネーション「月の神さまと不思議なまつり」に参加すると、月をイメージした秋の新作スイーツをプレゼント!

日本版ハロウィンとも言われる十日夜(とおかんや)にちなみ、対象期間中「月の神さまと不思議なまつり」に仮装で参加した方には、月見ノスイーツ 秋の新作「月見パンプキンクッキー(¥470)」を受付でプレゼント。

世界的パティシエ・辻口博啓監修のパティスリー『Confiture H』のスイーツで、ハロウィン気分が盛り上がります!

「十日夜」は日本のハロウィンのような行事で、この日、田の神が山に帰ると言い伝えられ、子どもたちが歌いながら藁でつくった槌などで地面をたたいて家々をまわり、菓子や祝儀をもらう風習です。

仮装で子どもの頃に戻った気持ちになり、会場内に散りばめられた19個の「光り輝く月マーク探し」を。

光り輝く月のマークにチケットや特別アイテム「月の勾玉」をかざすと、月の色に応じた光の演出を味わえます。

プレゼント対象期間:10月25日(金)〜10月31日(木)

※仮装は自身で用意ください。

貸し出しは行っておりません。

※仮装をして同イベントに参加されるチケット購入者のみのプレゼントとなります。

月見パンプキンクッキー

仮装でイルミネーションを楽しむ(イメージ1)

仮装でイルミネーションを楽しむ(イメージ2)

■特徴2:月の神さまの使い「ヨミ」のお面が発売

月の神さまのオリジナルキャラクター、ヨミのお面がオリジナルグッズストアで販売中。

白いお面を仮面風に決めるもよし、いろいろデコってもかわいいです。

VISONの月の下、かわいいうさぎになってみては?

ヨミのお面 ¥850(税込)

キャラクターデザインは前田麦さん。

暗闇で光る蓄光Tシャツや、光に反射するリフレクターキーホルダーなど、夜のイベントをさらに楽しめるグッズを用意されています。

ヨミのお面

■特徴3:幻想的で美しく撮影、月にちなんだフォトスポットが充実

きらめく「月の庭」では、月の神さまの庭をイメージした世界が繰り広げられ、浮かんだ月に腰掛けたり、幻想的なステージもあります。

全長6mの巨大バルーンや光が月に届くかのような「月のやぐら」。

光り輝く月のマークにチケットや特別アイテム月の勾玉をかざし、自分の月の色に変化する「月見のレストラン」。

その他にも幻想的な月の世界に入り込んだかのように撮影できるフォトスポットでお気に入りの1枚を!

幻想的な写真が撮れるフォトスポット

イルミネーション-2

■特徴4:『VISON 秋の大収穫祭2024』同時開催

https://vison.jp/eventcalendar/detail.php?id=867

開催期間:9月20日(金)〜11月10日(日)

2024年も実りの秋の訪れを謳歌する「秋の大収穫祭」を開催。

栗やさつまいもなどを使ったこの時期だけの限定商品も登場します。

VISON内でお好みの秋グルメを楽しめます。

