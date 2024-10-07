Snow Man、TVアニメ『ブルーロック』第2期ED主題歌「One」サブスク初解禁！10月14日配信決定！
Snow Manの新曲「One」がサブスク＆ダウンロードにて10月14日(月)12:00(正午)より初めて世界配信されることが決定した。Digital SingleとしてApple Muisc、Amazon Music、Spotify、YouTube Music、LINE MUSIC、AWAなどの音楽ストリーミングサービスや、iTunes Store、レコチョクなどの音楽ダウンロードサービスで配信される。
「One」はTVアニメ『ブルーロック VS. U-20 JAPAN』エンディング主題歌。ミディアムバラードである「One」は「夢を追う人」「何かに夢中な人」そういった人々が持つ、「強い意志」を歌詞に込めた力強い楽曲に仕上がっている。
「One」は、10月30日にリリースされるSnow Manの4th Album『RAYS』にも収録される。是非こちらもチェックしてほしい。●配信情報
Snow Man
「One」
10月14日 12:00pm(JST)
Digital Release!
詳しくはこちら
https://mentrecording.jp/snowman/news/detail.php?id=1119799
●リリース情報
Snow Man 4th Album
『RAYS』
10月30日発売
予約はこちら
https://snowman.lnk.to/4thalbum_alltitles
©︎金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会
関連リンク
TVアニメ『ブルーロック VS. U-20 JAPAN』公式サイト
https://bluelock-pr.com
Snow Manオフィシャルサイト
https://mentrecording.jp/snowman/