７日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：５０ 日・外貨準備高
１４：００ 日・景気動向指数（速報値）
１４：００ 日・消費活動指数
１４：００ 日・日銀地域経済報告（さくらリポート）
１５：００ 独・製造業新規受注
１８：００ ユーロ・小売売上高
※日・日銀支店長会議
※中国市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：ウエルシア<3141>，クリエイトＳ<3148>，ネクステージ<3186>，メディ一光Ｇ<3353>，東海ソフト<4430>，北興化<4992>，壱番屋<7630>，マニー<7730>，ライフコーポ<8194>，フジ<8278>，トーセイ<8923>，ジャパニアス<9558>
出所：MINKABU PRESS
０８：５０ 日・外貨準備高
１４：００ 日・景気動向指数（速報値）
１４：００ 日・消費活動指数
１４：００ 日・日銀地域経済報告（さくらリポート）
１５：００ 独・製造業新規受注
１８：００ ユーロ・小売売上高
※日・日銀支店長会議
※中国市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：ウエルシア<3141>，クリエイトＳ<3148>，ネクステージ<3186>，メディ一光Ｇ<3353>，東海ソフト<4430>，北興化<4992>，壱番屋<7630>，マニー<7730>，ライフコーポ<8194>，フジ<8278>，トーセイ<8923>，ジャパニアス<9558>
出所：MINKABU PRESS