７日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・外貨準備高

１４：００ 日・景気動向指数（速報値）

１４：００ 日・消費活動指数

１４：００ 日・日銀地域経済報告（さくらリポート）

１５：００ 独・製造業新規受注

１８：００ ユーロ・小売売上高

※日・日銀支店長会議

※中国市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：ウエルシア<3141>，クリエイトＳ<3148>，ネクステージ<3186>，メディ一光Ｇ<3353>，東海ソフト<4430>，北興化<4992>，壱番屋<7630>，マニー<7730>，ライフコーポ<8194>，フジ<8278>，トーセイ<8923>，ジャパニアス<9558>



出所：MINKABU PRESS