¾¼ÏÂ½é´ü¤Î·úÊª¡¢Ê¸²½µòÅÀ¤È¤·¤ÆºÆÀ¸¡¡¾®Ã®¡¢³¹ÊÂ¤ßÊÝÂ¸¤··Ý½Ñ¤ÇÃÏ°è³èÀ²½
¡¡ËÌ³¤Æ»¾®Ã®»Ô¤Ë¡¢¾¼ÏÂ½é´ü¤Î·úÊª¤ò³èÍÑ¤·¡¢¸ÄÅ¸¤ä¥é¥¤¥Ö¤¬³«¤±¤ë¥¢¡¼¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ä°û¿©Å¹¡¢Ì±Çñ¤¬Æþ¤ëÊ¸²½µòÅÀ¤¬5·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤ÏÃÏ¸µ¤Ç¥¸¡¼¥ó¥º¥·¥ç¥Ã¥×¤ò±Ä¤àÉ×ÉØ¡£¾®Ã®±¿²Ï¤Ê¤É´Ñ¸÷Ì¾½ê¤¬¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡ÊË¬ÆüµÒ¡Ë¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦°ìÊý¡¢½»Ì±¤¬Êë¤é¤¹ÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¶õ¤²È¤È¤Ê¤ê¡¢¼è¤ê²õ¤µ¤ì¤ë·úÊª¤â¡£2¿Í¤Ï³¹ÊÂ¤ß¤òÊÝÂ¸¤·¤Ê¤¬¤é·Ý½Ñ¤ÎÎÏ¤Ç¿Í¤¬½¸¤¦¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¡ÖÃÏ°è¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¡áºÙÀî¹Ò¡Ë
¡¡JR¾®Ã®±Ø¤È±¿²Ï¤ò·ë¤ÖÂçÄÌ¤ê¤«¤éËÌ¤Ë±ä¤Ó¤ëÎÂÀîÄÌ¤ê¡£Á¬Åò¤ä¤Ï¤ó¤³²°¡¢¥Ñ¥ó²°¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë°ì³Ñ¤Ë¡¢¸¤¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬³°ÊÉ¤ËÂç¤¤¯ÉÁ¤«¤ì¤¿¡ÖÎ¢¾®Ã®¥â¥ó¥Ñ¥ë¥Ê¥¹¡×¤¬¤¿¤¿¤º¤à¡£
¡¡1926Ç¯·úÃÛ¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë3Åï¤«¤é¤Ê¤ê¡¢¥«¥Õ¥§¤¬Æþ¤ë¤Û¤«¡¢¥¢¡¼¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Ê¤É¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥ì¡¼Å¹¤ò½Ð¤¹ÌÚ²¼¤Ò¤«¤ê¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¤Ï¡ÖÃÏ°è¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¡¢¼ã¤¤¿Í¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡»ÜÀß¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÊ¿»³½¨Êþ¤µ¤ó¡Ê56¡Ë¤ÈºÊ»°µ¯»Ò¡Ê¤ß¤¤³¡Ë¤µ¤ó¡Ê50¡Ë¤Ï¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤Æ¤ÎÉ½¤Î´é¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡Ö¥³¥¢¤Ê¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÌÌÇò¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡×¤È¤Î°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¡¢¡ÖÎ¢¾®Ã®¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µÀ¸¤Þ¤ì¤Î»°µ¯»Ò¤µ¤ó¡£Ã»ÂçÂ´¶È¸å¤Ë»¥ËÚ¤Ç¿ôÇ¯Êë¤é¤·¡¢¼Â²È¤ËÌá¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ³èµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×ÄÌ¤ê¤Ï¸Å¤¤·úÊª¤¬¸º¤ê¡¢ÌÌ±Æ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö·úÊª¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡×¡£·ëº§¤·¡¢ÎÂÀîÄÌ¤ê¤ËÊë¤é¤¹2¿Í¤Ï¶á½ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿3Åï¤¬¶õ¤²È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢2020Ç¯¤Ë»ÈÍÑµö²Ä¤òÆÀ¤Æ³¨²è¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤ä±Ç²è¡¢²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤òÉÔÄê´ü¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡£Ï·µà²½¤·¤¿·úÊª¤òÊ¸²½¤ÎÈ¯¿®µòÅÀ¤È¤·¤ÆºÆÀ¸¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç²þ½¤ÈñÍÑ¤òÊç¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤äÃÎ¿Í¤«¤é¤Î»Ù±ç¤â´Þ¤á¤ÆÌó300Ëü±ß¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ô¤Î¿Í¸ý¤Ï1964Ç¯¤ÎÌó20Ëü7Àé¿Í¤¬¥Ô¡¼¥¯¤Ç¡¢º£Ç¯7·îËö»þÅÀ¤Ç¤Û¤ÜÈ¾¸º¤·¤¿¡£¡Ö¾®Ã®¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¿Í¤Î¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë½»¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤È¸ì¤ë¡£