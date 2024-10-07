韓国の主な週間日程（７〜１３日）
◇７日（月）
▲国会外交統一委員会、外交部に対する国政監査（１０：００）
▲尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領、フィリピンでマルコス大統領と首脳会談
◇８日（火）
▲国会国防委員会、国防部に対する国政監査（１０：００）
▲国会外交統一委員会、統一部に対する国政監査（１０：００）
▲国会法制司法委員会、法務部に対する国政監査（１０：００）
▲尹大統領、シンガポール訪問（〜９日）
◇９日（水）
▲「ハングルの日」で祝日
▲「ハングルの日」の記念式典（１０：００、世宗文化会館）
◇１０日（木）
▲閣議（８：３０）
▲国会企画財政委員会、企画財政部に対する国政監査（１０：００）
▲サッカー韓国代表、２０２６年ワールドカップ（Ｗ杯）アジア最終予選第３戦のヨルダン戦（２３：００、アンマン）
▲尹大統領、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）関連首脳会議に出席するためラオス訪問（〜１１日）
◇１１日（金）
▲韓国銀行（中央銀行）、政策金利を決める金融通貨委員会本会議（９：００）
▲国会外交統一委員会、在米韓国大使館に対する国政監査（１０：００）
◇１２日（土）
▲特になし
◇１３日（日）
▲特になし
著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止
▲国会外交統一委員会、外交部に対する国政監査（１０：００）
▲尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領、フィリピンでマルコス大統領と首脳会談
◇８日（火）
▲国会国防委員会、国防部に対する国政監査（１０：００）
▲国会外交統一委員会、統一部に対する国政監査（１０：００）
▲国会法制司法委員会、法務部に対する国政監査（１０：００）
▲尹大統領、シンガポール訪問（〜９日）
▲「ハングルの日」で祝日
▲「ハングルの日」の記念式典（１０：００、世宗文化会館）
◇１０日（木）
▲閣議（８：３０）
▲国会企画財政委員会、企画財政部に対する国政監査（１０：００）
▲サッカー韓国代表、２０２６年ワールドカップ（Ｗ杯）アジア最終予選第３戦のヨルダン戦（２３：００、アンマン）
▲尹大統領、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）関連首脳会議に出席するためラオス訪問（〜１１日）
◇１１日（金）
▲韓国銀行（中央銀行）、政策金利を決める金融通貨委員会本会議（９：００）
▲国会外交統一委員会、在米韓国大使館に対する国政監査（１０：００）
◇１２日（土）
▲特になし
◇１３日（日）
▲特になし
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