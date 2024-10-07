¡È²¤½£10ÈÖ¡ÉÆüËÜ¿Í¤ò¡ÖÂåÉ½¤Ç¸«¤¿¤¤¡×¡¡8Àï5È¯¡Ä¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¾·½¸³°¤â¡Ö¤Þ¤¿·è¤á¤È¤ë¡×
¥¸¥ë¡¦¥ô¥£¥»¥ó¥ÆÆ£ËÜ´²Ìé¤¬ÌöÆ°¡¢Ä¾¶á¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÆÀÅÀ¤·8Àï5È¯
¡¡¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë1Éô¥¸¥ë¡¦¥ô¥£¥»¥ó¥Æ¤ÎMFÆ£ËÜ´²Ìé¤¬¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö10·î5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¡¼¥°Âè8Àá¥¨¥¹¥È¥ì¥éÀï¤Çº£µ¨5¥´¡¼¥ëÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ10¤òÇØÉé¤¦25ºÐ¤Ï¤³¤ì¤Çº£µ¨8Àï5È¯¤È¹¥Ä´¤Ö¤ê¤ò¸²¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¾·½¸³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼ÂÎÏ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ£ËÜ¤ÏÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥°é¤Á¡£¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³Ê¸å¤Î2020Ç¯8·î¤Ë¥¸¥ë¡¦¥ô¥£¥»¥ó¥Æ¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¡¢1Ç¯ÌÜ¤Ï¥ê¡¼¥°Àï27»î¹ç1¥´¡¼¥ë¡¢2Ç¯ÌÜ¤Ï32»î¹ç3¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£´°Á´°ÜÀÒ¤Ø°Ü¹Ô¤·¤¿3Ç¯ÌÜ¤ÏÌµÆÀÅÀ¡Ê34»î¹ç½Ð¾ì¡Ë¤â¡¢ºòµ¨¤Ï33»î¹ç3¥´¡¼¥ë7¥¢¥·¥¹¥È¤È³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥ê¡¼¥°Âè2ÀáAVS¥Õ¥È¥¥¥Ü¥ëSADÀï¤Ç¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¤¹¤ë¤È¡¢Àª¤¤¤¬²ÃÂ®¡£Âè5Àá¥Õ¥¡¥Þ¥ê¥«¥óÀï¤«¤é3»î¹ç¤Ç1¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¥¨¥¹¥È¥ì¥éÀï¤Ç¤Ï1-0¤ÎÁ°È¾33Ê¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤«¤é¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤¬¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤¤¡¢º¸Â°ìÁ®¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Î3-0¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿Æ£ËÜ¤Ï¡¢¤³¤ì¤ÇÄ¾¶á¥ê¡¼¥°Àï8»î¹ç¤Ç5¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤ÈÀä¹¥Ä´¡£¤Þ¤µ¤Ë½Ü¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤À¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ÏÌ¤¾·½¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë1¿Í¤À¡£¤³¤Î³èÌö¤ò¼õ¤±¤ÆSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö´²Ìé¤¬¤Þ¤¿·è¤á¤È¤ë¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¡ÖÂåÉ½¤Ç¸«¤¿¤¤¡×¡Ö¤¤¤è¤¤¤è¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¢¤ë¤«¤Ê¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¡£
¡¡10·î¤ÎËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ºÇ½ªÍ½Áª2»î¹ç¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê±Ñ2Éô¡Ë¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÎÌ»ºÃæ¤ÎÂç¶¶Í´µª¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¡Ë¤¬½é¾·½¸¡£¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ç¤Î³èÌö¤¬Â³¤¯¤è¤¦¤À¤ÈÆ£ËÜ¤Ë¤âº£¸å¡¢¤½¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬½ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë