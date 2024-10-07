DeNA½éÂå¼ç¾¤ÎÂÇ¿Ç¤ò¡ÈµñÈÝ¡É¡Ä¶âÈ±¤Ç¡Ö¥¯¥½¥¬¥¤Ç¤·¤¿¡×¡¡ÃÇ¤êÂ³¤±¤¿1½µ´Ö¡¢Ï¢Æü¤ÎÌÌÃÌ
¸µDeNA¤ÎÀÐÀîÍºÍÎ»á¤Ï½éÂå¼ç¾ÂÇ¿Ç¤â¡Ö¤Ê¤ó¤ÇËÍ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×
¡¡¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Ç16Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤¿ÀÐÀîÍºÍÎ»á¤Ï¡¢2012Ç¯¤Ë¥Á¡¼¥àÌ¾¤¬¡Ö²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤ËÊÑ¤ï¤ë¤ÈµåÃÄ¤Î½éÂå¼ç¾¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£Áª¼ê´Ö¤Ë¤è¤ë¿äÁ¦¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¤¬¡¢Åö½é¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤ÈÂ¾¤ËÅ¬Ç¤¤¬¤¤¤ë¡×¤È¡¢½¢Ç¤¤ÎÂÇ¿Ç¤ò1½µ´ÖÃÇ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ç¤·¤¿¡£ËèÆü¡¢Áª¼ê²ñÄ¹¤Î¿·¾Â¡Ê¿µÆó¡Ë¤µ¤ó¤ÎÉô²°¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡È3¼ÔÌÌÃÌ¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤º¤Ã¤È¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¤È¡×
¡¡ÃæÈªÀ¶¿·´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¿·µåÃÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ç¾¤ÏÉÔºß¤Ç¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¡£Âè2¥¯¡¼¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¢¤¿¤ê¤Ç¿·¾Â²ñÄ¹¤«¤é¡È¸Æ¤Ó½Ð¤·¡É¤ò¼õ¤±¡¢½¢Ç¤¤òÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¡ÊÌÌÃÌ¤Ë¡Ë¿·¾Â¤µ¤ó¤Ï³ÎÄê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ë¤â¤¦1¿ÍÁª¼ê¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿ÀèÇÚ¤¿¤Á¤Ç¿¹ËÜµ©Å¯¤µ¤ó¡¢ÅÏÊÕÄ¾¿Í¤µ¤ó¡¢¶â¾ëÎ¶É§¤µ¤ó¡Ä¡Ä¡×¡£
¡¡ÀèÇÚ¤¿¤Á¤«¤é¤ÎÇ®¤¤ÀâÆÀ¤ò¡¢ÀÐÀî»á¤Ï¸Ç¼¤·Â³¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÅö»þ¡¢ËÍ¤Ï¤Þ¤À25ºÐ¤Î¥¯¥½¥¬¥¤Ç¤·¤¿¡£ÃãÈ±¤ä¶âÈ±¤Ë¤â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¡Ø¤â¤Ã¤ÈÂ¾¤ËÅ¬Ç¤¤¬¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ù¤È¡£²¿¤ÇËÍ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Îý½¬Ãæ¤Ë¡Øº£Æü¤âÍè¤¤¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£ÀµÄ¾¡¢¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÁá¤¯¿²¤¿¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤âÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÅª¤Ë½¢Ç¤¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢3¼ÔÌÌÃÌ¤ËÃæÂ¼µªÍÎ¤¬»²²Ã¤·¤¿Æü¤À¤Ã¤¿¡£ÄÌ»»404ËÜÎÝÂÇ¤ò¸Ø¤ëÂç¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤«¤é¤â¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö´ò¤·¤«¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¢¤ò³ç¤Ã¤¿¡£Âè3¥¯¡¼¥ë¤Ç¡ÖDeNA½éÂå¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦ÀÐÀîÍºÍÎ¡×¤¬ÃæÈª´ÆÆÄ¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö3¼ÔÌÌÃÌ¤Ç¤Ï¡Ø¤ªÁ°¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡Ù¤È¤«¡Ø²¶¤é¤¬¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤«¤é¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¤¤¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ìîµå¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤À¤Ã¤¿¤·¡¢Îý½¬¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£É¾²Á¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÎÌ¤Íè¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¯Â¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢Áª¼ê´Ö¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¿·µåÃÄ¤Î½éÂå¥¥ã¥×¥Æ¥óÃÂÀ¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊÅòÀõÂç / Dai Yuasa¡Ë