人気野球ゲーム「パワフルプロ野球2024-2025」(以下パワプロ2024)がこのほど、ゲーム内の情報アップデートを公開。今シーズン大活躍したセ・パ2選手がゲーム内でも大幅に能力上昇した。



【画像多数】アップデート後の広島・大瀬良大地投手&日本ハム・水谷瞬選手の能力 前Verから大幅に強化!

近年の「パワプロ」シリーズはシーズン前、シーズン中、シーズン後と定期的にアップデートが実施され、その時期に合わせて現役選手の能力値が更新。ユーザーだけでなく、選手にとっても注目や楽しみの一つとなっている。



大幅アップした1人目はセ・リーグ、広島カープの大瀬良大地投手。今シーズンは25試合で先発登板し、防御率1・86。昨季は防御率3・61と苦しんだが、復活した今季はQS(クオリティスタート、投手を評価する項目の1つで、先発投手が6イニング以上を投げ、かつ3自責点以内に抑えたときに記録される)も16回と安定した投球でチームを引っ張った。



この活躍はパワプロ内にも反映。基礎能力の上昇(スタミナC67→B78、打たれ強さC→B)はもちろん、特殊能力には変化球のキレが上がる「キレ〇」や、失投が真ん中付近に集まらなくなる(被本塁打が減る)「逃げ球」が追加された。



またパ・リーグからは、昨季現役ドラフト制度でソフトバンクから日本ハムに移籍し、今季華麗な活躍を見せた日本ハムの水谷瞬選手がピックアップ。今シーズンは6日までに94試合に出場し、打率・290、9本塁打。昨季まで1軍出場がなかったにも関わらず、新天地で欠かせない存在にまでのし上がるの覚醒ぶりを見せた。



もちろん水谷も大幅に能力上昇。基礎能力はミートF35→E48、パワーE48→D52、走力C63→B72、守備力E43→E47と数値だけで脅威の30ポイントアップした。



さらにチャンスはD→C、走塁C→Bに。試合中に2安打以上しているとその打席以降の打力が上がる「固め打ち」、ファーストストライクまでの打力が上がる「初球打ち」と、水谷にぴったりな特殊能力も追加され、ゲーム内でも使いやすい存在になった。



一般社団法人日本野球機構承認



Konami Digital Entertainment/WBCI ⓒ2024 SAMURAI JAPAN



日本プロ野球名球会公認



日本プロ野球OBクラブ公認



日本プロ野球外国人OB選手会公認



プロ野球フランチャイズ球場公認



ゲーム内に再現された球場内看板は、原則として2023年度プロ野球公式戦のデータを基に制作しています。



データは、Japan Baseball Data(株)が独自に収集したものであり、公式記録とは異なる場合があります。提供情報の手段を問わず、いかなる目的であれ無断で複製、転送、販売等を行う事を固く禁じます。



All other copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license.



©Konami Digital Entertainment



(よろず~ニュース・郄石 航平)