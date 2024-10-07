[10.6 ラ・リーガ第9節](アノエタ)

※28:00開始

<出場メンバー>

[ソシエダ]

先発

GK 1 アレックス・レミロ

DF 5 イゴール・スベルディア

DF 12 ハビ・ロペス

DF 21 ナイフ・アゲルド

DF 27 ジョン・アランブル

MF 4 マルティン・スビメンディ

MF 14 久保建英

MF 17 セルヒオ・ゴメス

MF 24 ルカ・スチッチ

FW 10 ミケル・オヤルサバル

FW 11 シェラルド・ベッカー

控え

GK 13 ウナイ・マレーロ

DF 2 アルバロ・オドリオソラ

DF 3 アイエン・ムニョス

DF 20 ジョン・パチェコ

DF 31 ジョン・マルティン

MF 16 ジョン・アンデル・オラサガスティ

MF 23 ブライス・メンデス

MF 25 ジョン・マグナセライア

MF 28 パブロ・マリン

FW 7 アンデル・バレネチェア

FW 9 オーリ・オスカールソン

FW 19 ウマル・サディク

監督

イマノル・アルグアシル

[アトレティコ・マドリー]

先発

GK 13 ヤン・オブラク

DF 2 ホセ・マリア・ヒメネス

DF 15 クレマン・ラングレ

DF 20 アクセル・ビツェル

MF 4 コナー・ギャラガー

MF 6 コケ

MF 8 パブロ・バリオス

MF 16 ナウエル・モリーナ

MF 21 ハビ・ガラン

FW 7 アントワーヌ・グリーズマン

FW 19 フリアン・アルバレス

控え

GK 1 フアン・ムッソ

GK 31 アントニオ・ゴミス

DF 23 ヘイニウド・マンダーバ

DF 27 I. Kostis

MF 5 ロドリゴ・デ・パウル

MF 11 トマ・ルマル

MF 12 サムエウ・リーノ

MF 17 ロドリゴ・リケルメ

FW 9 アレクサンデル・セルロート

FW 10 アンヘル・コレア

FW 22 ジュリアーノ・シメオネ

監督

ディエゴ・シメオネ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります