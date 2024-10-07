ソシエダvsA・マドリー スタメン発表
[10.6 ラ・リーガ第9節](アノエタ)
※28:00開始
<出場メンバー>
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 12 ハビ・ロペス
DF 21 ナイフ・アゲルド
DF 27 ジョン・アランブル
MF 4 マルティン・スビメンディ
MF 14 久保建英
MF 17 セルヒオ・ゴメス
MF 24 ルカ・スチッチ
FW 10 ミケル・オヤルサバル
FW 11 シェラルド・ベッカー
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
DF 2 アルバロ・オドリオソラ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 20 ジョン・パチェコ
DF 31 ジョン・マルティン
MF 16 ジョン・アンデル・オラサガスティ
MF 23 ブライス・メンデス
MF 25 ジョン・マグナセライア
MF 28 パブロ・マリン
FW 7 アンデル・バレネチェア
FW 9 オーリ・オスカールソン
FW 19 ウマル・サディク
監督
イマノル・アルグアシル
[アトレティコ・マドリー]
先発
GK 13 ヤン・オブラク
DF 2 ホセ・マリア・ヒメネス
DF 15 クレマン・ラングレ
DF 20 アクセル・ビツェル
MF 4 コナー・ギャラガー
MF 6 コケ
MF 8 パブロ・バリオス
MF 16 ナウエル・モリーナ
MF 21 ハビ・ガラン
FW 7 アントワーヌ・グリーズマン
FW 19 フリアン・アルバレス
控え
GK 1 フアン・ムッソ
GK 31 アントニオ・ゴミス
DF 23 ヘイニウド・マンダーバ
DF 27 I. Kostis
MF 5 ロドリゴ・デ・パウル
MF 11 トマ・ルマル
MF 12 サムエウ・リーノ
MF 17 ロドリゴ・リケルメ
FW 9 アレクサンデル・セルロート
FW 10 アンヘル・コレア
FW 22 ジュリアーノ・シメオネ
監督
ディエゴ・シメオネ
※28:00開始
<出場メンバー>
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 12 ハビ・ロペス
DF 21 ナイフ・アゲルド
DF 27 ジョン・アランブル
MF 4 マルティン・スビメンディ
MF 14 久保建英
MF 17 セルヒオ・ゴメス
MF 24 ルカ・スチッチ
FW 10 ミケル・オヤルサバル
FW 11 シェラルド・ベッカー
GK 13 ウナイ・マレーロ
DF 2 アルバロ・オドリオソラ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 20 ジョン・パチェコ
DF 31 ジョン・マルティン
MF 16 ジョン・アンデル・オラサガスティ
MF 23 ブライス・メンデス
MF 25 ジョン・マグナセライア
MF 28 パブロ・マリン
FW 7 アンデル・バレネチェア
FW 9 オーリ・オスカールソン
FW 19 ウマル・サディク
監督
イマノル・アルグアシル
[アトレティコ・マドリー]
先発
GK 13 ヤン・オブラク
DF 2 ホセ・マリア・ヒメネス
DF 15 クレマン・ラングレ
DF 20 アクセル・ビツェル
MF 4 コナー・ギャラガー
MF 6 コケ
MF 8 パブロ・バリオス
MF 16 ナウエル・モリーナ
MF 21 ハビ・ガラン
FW 7 アントワーヌ・グリーズマン
FW 19 フリアン・アルバレス
控え
GK 1 フアン・ムッソ
GK 31 アントニオ・ゴミス
DF 23 ヘイニウド・マンダーバ
DF 27 I. Kostis
MF 5 ロドリゴ・デ・パウル
MF 11 トマ・ルマル
MF 12 サムエウ・リーノ
MF 17 ロドリゴ・リケルメ
FW 9 アレクサンデル・セルロート
FW 10 アンヘル・コレア
FW 22 ジュリアーノ・シメオネ
監督
ディエゴ・シメオネ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります