フィオレンティーナvsミラン スタメン発表
[10.6 セリエA第7節](アルテミオ・フランキ)
※27:45開始
<出場メンバー>
[フィオレンティーナ]
先発
GK 43 ダビド・デ・ヘア
DF 2 ドド
DF 6 ルカ・ラニエリ
DF 15 ピエトロ・コムッツォ
DF 21 ロビン・ゴセンス
MF 4 エドアルド・ボーヴェ
MF 10 アルベルト・グズムンドソン
MF 23 アンドレア・コルパーニ
MF 29 ヤシン・アドリ
MF 32 ダニーロ・カタルディ
FW 20 モイーズ・キーン
控え
GK 1 ピエトロ・テラッチャーノ
GK 30 T. Martinelli
DF 3 クリスティアーノ・ビラーギ
DF 22 M. Moreno
DF 28 ルーカス・マルティネス・クアルタ
DF 33 M. Kayode
DF 65 ファビアーノ・パリージ
MF 11 ジョナタン・イコネ
MF 24 アミル・リシャルドソン
FW 7 リッカルド・ソッティル
FW 9 ルーカス・ベルトラン
FW 99 クリスティアン・クアメ
監督
ラファエレ・パッラディーノ
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 19 テオ・エルナンデス
DF 22 エメルソン
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 7 アルバロ・モラタ
MF 10 ラファエル・レオン
MF 11 クリスティアン・プリシッチ
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 29 ユスフ・フォファナ
FW 90 タミー・エイブラハム
控え
GK 25 N. Raveyre
GK 96 L. Torriani
DF 20 Álex Jiménez
DF 28 マリック・ティアウ
DF 31 ストラヒニャ パヴロヴィッチ
MF 18 K. Zeroli
MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
MF 80 ユヌス・ムサ
FW 17 ノア・オカフォー
FW 21 サムエル・チュクウェゼ
FW 73 F. Camarda
監督
パウロ・フォンセカ
※27:45開始
<出場メンバー>
[フィオレンティーナ]
先発
GK 43 ダビド・デ・ヘア
DF 2 ドド
DF 6 ルカ・ラニエリ
DF 15 ピエトロ・コムッツォ
DF 21 ロビン・ゴセンス
MF 4 エドアルド・ボーヴェ
MF 10 アルベルト・グズムンドソン
MF 23 アンドレア・コルパーニ
MF 29 ヤシン・アドリ
MF 32 ダニーロ・カタルディ
FW 20 モイーズ・キーン
GK 1 ピエトロ・テラッチャーノ
GK 30 T. Martinelli
DF 3 クリスティアーノ・ビラーギ
DF 22 M. Moreno
DF 28 ルーカス・マルティネス・クアルタ
DF 33 M. Kayode
DF 65 ファビアーノ・パリージ
MF 11 ジョナタン・イコネ
MF 24 アミル・リシャルドソン
FW 7 リッカルド・ソッティル
FW 9 ルーカス・ベルトラン
FW 99 クリスティアン・クアメ
監督
ラファエレ・パッラディーノ
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 19 テオ・エルナンデス
DF 22 エメルソン
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 7 アルバロ・モラタ
MF 10 ラファエル・レオン
MF 11 クリスティアン・プリシッチ
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 29 ユスフ・フォファナ
FW 90 タミー・エイブラハム
控え
GK 25 N. Raveyre
GK 96 L. Torriani
DF 20 Álex Jiménez
DF 28 マリック・ティアウ
DF 31 ストラヒニャ パヴロヴィッチ
MF 18 K. Zeroli
MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
MF 80 ユヌス・ムサ
FW 17 ノア・オカフォー
FW 21 サムエル・チュクウェゼ
FW 73 F. Camarda
監督
パウロ・フォンセカ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります