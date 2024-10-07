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7日午前2時20分ごろ、岩手県、宮城県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は宮城県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、岩手県の一関市、宮城県の登米市、大崎市、涌谷町、それに石巻市です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□岩手県
一関市

□宮城県
登米市　大崎市　涌谷町
石巻市

■震度2
□岩手県
北上市　奥州市　平泉町
大船渡市　釜石市　住田町
大槌町

□宮城県
気仙沼市　栗原市　色麻町
宮城加美町　宮城美里町　南三陸町
仙台青葉区　東松島市　松島町
大衡村　岩沼市　亘理町

□福島県
相馬市

■震度1
□岩手県
花巻市　遠野市　金ケ崎町
陸前高田市　宮古市　山田町
盛岡市　八幡平市　矢巾町

□宮城県
仙台宮城野区　仙台若林区　仙台泉区
塩竈市　多賀城市　富谷市
七ヶ浜町　大和町　大郷町
女川町　名取市　角田市
蔵王町　大河原町　柴田町
宮城川崎町　山元町

□福島県
いわき市　南相馬市　福島広野町
楢葉町　富岡町　川内村
大熊町　双葉町　浪江町
葛尾村　新地町　飯舘村
福島市　白河市　須賀川市
二本松市　田村市　福島伊達市
本宮市　国見町　川俣町
天栄村　棚倉町　石川町
玉川村　小野町

□青森県
八戸市　青森南部町　階上町

□山形県
最上町　舟形町　大蔵村
尾花沢市

□茨城県
日立市　笠間市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。