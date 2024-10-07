7日午前2時20分ごろ、岩手県、宮城県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は宮城県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、岩手県の一関市、宮城県の登米市、大崎市、涌谷町、それに石巻市です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□岩手県

一関市





□宮城県登米市 大崎市 涌谷町石巻市

■震度2

□岩手県

北上市 奥州市 平泉町

大船渡市 釜石市 住田町

大槌町



□宮城県

気仙沼市 栗原市 色麻町

宮城加美町 宮城美里町 南三陸町

仙台青葉区 東松島市 松島町

大衡村 岩沼市 亘理町



□福島県

相馬市

■震度1

□岩手県

花巻市 遠野市 金ケ崎町

陸前高田市 宮古市 山田町

盛岡市 八幡平市 矢巾町



□宮城県

仙台宮城野区 仙台若林区 仙台泉区

塩竈市 多賀城市 富谷市

七ヶ浜町 大和町 大郷町

女川町 名取市 角田市

蔵王町 大河原町 柴田町

宮城川崎町 山元町



□福島県

いわき市 南相馬市 福島広野町

楢葉町 富岡町 川内村

大熊町 双葉町 浪江町

葛尾村 新地町 飯舘村

福島市 白河市 須賀川市

二本松市 田村市 福島伊達市

本宮市 国見町 川俣町

天栄村 棚倉町 石川町

玉川村 小野町



□青森県

八戸市 青森南部町 階上町



□山形県

最上町 舟形町 大蔵村

尾花沢市



□茨城県

日立市 笠間市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。