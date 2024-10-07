岩手県、宮城県で最大震度3の地震 岩手県・一関市、宮城県・登米市、大崎市、涌谷町、石巻市
7日午前2時20分ごろ、岩手県、宮城県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は宮城県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、岩手県の一関市、宮城県の登米市、大崎市、涌谷町、それに石巻市です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□岩手県
一関市
登米市 大崎市 涌谷町
石巻市
■震度2
□岩手県
北上市 奥州市 平泉町
大船渡市 釜石市 住田町
大槌町
□宮城県
気仙沼市 栗原市 色麻町
宮城加美町 宮城美里町 南三陸町
仙台青葉区 東松島市 松島町
大衡村 岩沼市 亘理町
□福島県
相馬市
■震度1
□岩手県
花巻市 遠野市 金ケ崎町
陸前高田市 宮古市 山田町
盛岡市 八幡平市 矢巾町
□宮城県
仙台宮城野区 仙台若林区 仙台泉区
塩竈市 多賀城市 富谷市
七ヶ浜町 大和町 大郷町
女川町 名取市 角田市
蔵王町 大河原町 柴田町
宮城川崎町 山元町
□福島県
いわき市 南相馬市 福島広野町
楢葉町 富岡町 川内村
大熊町 双葉町 浪江町
葛尾村 新地町 飯舘村
福島市 白河市 須賀川市
二本松市 田村市 福島伊達市
本宮市 国見町 川俣町
天栄村 棚倉町 石川町
玉川村 小野町
□青森県
八戸市 青森南部町 階上町
□山形県
最上町 舟形町 大蔵村
尾花沢市
□茨城県
日立市 笠間市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。