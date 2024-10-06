フランクフルトvsバイエルン スタメン発表
[10.6 ブンデスリーガ第6節](コメルツバンク・アレーナ)
※24:30開始
<出場メンバー>
[フランクフルト]
先発
GK 40 Kauã Santos
DF 3 アルトゥール・テアテ
DF 4 ロビン・コッホ
DF 13 ラスムス・クリステンセン
DF 35 ルーカス・トゥタ
MF 8 ファレス・シャイビ
MF 15 エリス・スキリ
MF 16 ヒューゴ・ラーション
MF 36 アンスガー・クナウフ
FW 7 オマル・マーモウシュ
FW 11 ウーゴ・エキティケ
控え
GK 33 イェンス・グラール
DF 5 A. Amenda
DF 29 ニール・エンクンク
MF 18 マフムード・ダフード
MF 20 C. Uzun
MF 26 エリック・エビンベ
MF 27 マリオ・ゲッツェ
FW 9 I. Matanović
FW 19 ジャン=マテオ バオヤ
監督
ディノ・トップメラー
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 19 アルフォンソ・デイビス
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 7 セルジュ・ニャブリ
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 25 トーマス・ミュラー
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 18 ダニエル・ペレツ
DF 15 エリック・ダイアー
DF 49 A. Aznou
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 16 ジョアン・パリーニャ
MF 27 コンラッド・ライマー
FW 10 レロイ・サネ
FW 11 キングスレイ・コマン
FW 39 マティス・テル
監督
ビンセント・コンパニ
※24:30開始
<出場メンバー>
[フランクフルト]
先発
GK 40 Kauã Santos
DF 3 アルトゥール・テアテ
DF 4 ロビン・コッホ
DF 13 ラスムス・クリステンセン
DF 35 ルーカス・トゥタ
MF 8 ファレス・シャイビ
MF 15 エリス・スキリ
MF 16 ヒューゴ・ラーション
MF 36 アンスガー・クナウフ
FW 7 オマル・マーモウシュ
控え
GK 33 イェンス・グラール
DF 5 A. Amenda
DF 29 ニール・エンクンク
MF 18 マフムード・ダフード
MF 20 C. Uzun
MF 26 エリック・エビンベ
MF 27 マリオ・ゲッツェ
FW 9 I. Matanović
FW 19 ジャン=マテオ バオヤ
監督
ディノ・トップメラー
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 19 アルフォンソ・デイビス
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 7 セルジュ・ニャブリ
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 25 トーマス・ミュラー
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 18 ダニエル・ペレツ
DF 15 エリック・ダイアー
DF 49 A. Aznou
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 16 ジョアン・パリーニャ
MF 27 コンラッド・ライマー
FW 10 レロイ・サネ
FW 11 キングスレイ・コマン
FW 39 マティス・テル
監督
ビンセント・コンパニ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります