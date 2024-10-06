[10.6 ブンデスリーガ第6節](コメルツバンク・アレーナ)

※24:30開始

<出場メンバー>

[フランクフルト]

先発

GK 40 Kauã Santos

DF 3 アルトゥール・テアテ

DF 4 ロビン・コッホ

DF 13 ラスムス・クリステンセン

DF 35 ルーカス・トゥタ

MF 8 ファレス・シャイビ

MF 15 エリス・スキリ

MF 16 ヒューゴ・ラーション

MF 36 アンスガー・クナウフ

FW 7 オマル・マーモウシュ

FW 11 ウーゴ・エキティケ

控え

GK 33 イェンス・グラール

DF 5 A. Amenda

DF 29 ニール・エンクンク

MF 18 マフムード・ダフード

MF 20 C. Uzun

MF 26 エリック・エビンベ

MF 27 マリオ・ゲッツェ

FW 9 I. Matanović

FW 19 ジャン=マテオ バオヤ

監督

ディノ・トップメラー

[バイエルン]

先発

GK 1 マヌエル・ノイアー

DF 2 ダヨ・ウパメカノ

DF 3 キム・ミンジェ

DF 19 アルフォンソ・デイビス

DF 22 ラファエル・ゲレイロ

MF 6 ヨシュア・キミッヒ

MF 7 セルジュ・ニャブリ

MF 17 マイケル・オリーズ

MF 25 トーマス・ミュラー

MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ

FW 9 ハリー・ケイン

控え

GK 18 ダニエル・ペレツ

DF 15 エリック・ダイアー

DF 49 A. Aznou

MF 8 レオン・ゴレツカ

MF 16 ジョアン・パリーニャ

MF 27 コンラッド・ライマー

FW 10 レロイ・サネ

FW 11 キングスレイ・コマン

FW 39 マティス・テル

監督

ビンセント・コンパニ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります