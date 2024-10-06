ブライトンvsトッテナム スタメン発表
[10.6 プレミアリーグ第7節](AMEXスタジアム)
※24:30開始
<出場メンバー>
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 4 アダム・ウェブスター
DF 5 ルイス・ダンク
DF 24 F. Kadıoğlu
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 14 ジョルジニオ・ルター
MF 17 ヤンクバ・ミンテ
MF 20 カルロス・バレバ
MF 22 三笘薫
MF 41 ジャック・ヒンシェルウッド
FW 18 ダニー・ウェルベック
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 2 タリク・ランプティ
DF 3 イゴール
DF 30 ペルビス・エストゥピニャン
MF 8 ブラヤン・グルダ
MF 10 フリオ・エンシソ
MF 26 ヤシン・アヤリ
MF 27 マッツ・ビーファー
FW 28 エバン・ファーガソン
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
[トッテナム]
先発
GK 1 グリエルモ・ビカーリオ
DF 13 デスティニー・ウドジェ
DF 17 クリスティアン・ロメロ
DF 23 ペドロ・ポロ
DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン
MF 10 ジェームズ・マディソン
MF 21 デヤン・クルゼフスキ
MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール
FW 16 ティモ・ベルナー
FW 19 ドミニク・ソランケ
FW 22 ブレナン・ジョンソン
控え
GK 20 フレイザー・フォスター
DF 6 ラドゥ・ドラグーシン
DF 24 ジェド・スペンス
MF 8 イブ・ビスマ
MF 14 アーチー・グレイ
MF 15 ルーカス・ベリバル
MF 29 パペ・マタル・サール
FW 42 W. Lankshear
FW 47 M. Moore
監督
アンジェ・ポステコグルー
※24:30開始
<出場メンバー>
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 4 アダム・ウェブスター
DF 5 ルイス・ダンク
DF 24 F. Kadıoğlu
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 14 ジョルジニオ・ルター
MF 17 ヤンクバ・ミンテ
MF 20 カルロス・バレバ
MF 22 三笘薫
MF 41 ジャック・ヒンシェルウッド
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 2 タリク・ランプティ
DF 3 イゴール
DF 30 ペルビス・エストゥピニャン
MF 8 ブラヤン・グルダ
MF 10 フリオ・エンシソ
MF 26 ヤシン・アヤリ
MF 27 マッツ・ビーファー
FW 28 エバン・ファーガソン
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
[トッテナム]
先発
GK 1 グリエルモ・ビカーリオ
DF 13 デスティニー・ウドジェ
DF 17 クリスティアン・ロメロ
DF 23 ペドロ・ポロ
DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン
MF 10 ジェームズ・マディソン
MF 21 デヤン・クルゼフスキ
MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール
FW 16 ティモ・ベルナー
FW 19 ドミニク・ソランケ
FW 22 ブレナン・ジョンソン
控え
GK 20 フレイザー・フォスター
DF 6 ラドゥ・ドラグーシン
DF 24 ジェド・スペンス
MF 8 イブ・ビスマ
MF 14 アーチー・グレイ
MF 15 ルーカス・ベリバル
MF 29 パペ・マタル・サール
FW 42 W. Lankshear
FW 47 M. Moore
監督
アンジェ・ポステコグルー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります