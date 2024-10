プレミアリーグ第7節でマンチェスター・シティに2-3で惜敗したフラム。シティホームのエティハド・スタジアムで十分なパフォーマンスを見せたが、勝つことができたかもしれないだけに惜しい結果になった。



そんなこの試合でリヴァプールやニューカッスル、マンチェスター・ユナイテッドでプレイしたマイケル・オーウェン氏が苦言を呈した相手がFWアダマ・トラオレ(28)だ。



この日3回ほど決定機を決め切ることができなかったトラオレ。スピードに定評のあるカイル・ウォーカーをぶっちぎったシーンもあり、試合後ペップ・グアルディオラに「止められない男」とまで言わしめた同選手だが、決定機を決めていれば勝利できた可能性も高い。フィジカルモンスターであるトラオレは圧倒的なスピードを誇るが、決定力のなさが同選手のキャリアの妨げになっているとオーウェン氏は考えている。





Adama Traore outsprints Kyle Walker with ease.

Kyle Walker has lost his major strength (speed), wonder what's left of him for Guardiola to use.pic.twitter.com/U47GgVGXGa