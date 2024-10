【ディズニー ピクセルRPG】10月7日 配信基本プレイ無料(アイテム課金制)

ガンホー・オンライン・エンターテイメントは、Android/iOS用RPG「ディズニー ピクセルRPG」の配信を10月7日より開始する。基本プレイ無料でビジネスモデルはアイテム課金制。

本作は、可愛らしいドット絵で描かれたディズニーキャラクターたちと一緒に冒険するRPG。アクションゲームやボードゲームといったさまざまなゲームの中の世界となる「ゲームワールド」が本作の冒険の舞台となっている。

それぞれの「ゲームワールド」には、たくさんのディズニーキャラクターが暮らしている。プレーヤーは彼らの世界で起こっている異変に、頼れる仲間であるミッキーマウスたちと共に立ち向かっていく。

本作では、簡単操作&オート機能で誰でも手軽にバトルを体験できるほか、アバターの着せ替えや、放置しておくことで自動的にアイテムを集めてくれる探索機能など、バトル以外にも楽しめる要素が詰まっている。

