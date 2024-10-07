１９１０年：日本が「朝鮮貴族令」を制定し、李完用（イ・ワンヨン）ら７５人に爵位を授与



１９５０年：国連総会が国連軍の３８度線以北への進撃と朝鮮統一復興委員会（ＵＮＣＵＲＫ）設置を決議



１９６４年：ウルグアイと国交樹立



１９６９年：韓国初の多目的ダム、南江ダムが慶尚南道・晋州に完工



１９７９年：韓国中央情報部（ＫＣＩＡ、国家情報院の前身）元部長の金炯旭（キム・ヒョンウク）氏が仏パリで失踪



１９８８年：対北朝鮮経済開放措置７項目を発表



１９８９年：ローマ法王ヨハネ・パウロ２世が来韓



２００８年：民法を全面改正、成人が従来の２０歳から１９歳に

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