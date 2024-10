宇多田ヒカル、25年の活動の軌跡を辿るSpotify『ArtistCHRONICLE』のアフタートークに本人登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■宇多田ヒカル『ArtistCHRONICLE』エピソード4は10月7日より公開

宇多田ヒカル『ArtistCHRONICLE』のアフタートークとして、エピソード4が10月7日に公開。宇多田ヒカル本人がゲストとして登場し、25周年、ベスト盤の発売、そして全国ツアーについて振り返る。

『ArtistCHRONICLE』は、トークと音楽を一緒に楽しめるSpotifyのプレイリストシリーズ。“聴くドキュメンタリー”として様々なアーティストの音楽史を深堀りしその神髄に迫る、音楽ファン注目のコンテンツとなっている。

宇多田ヒカル『ArtistCHRONICLE』は、6月24日、7月1日、7月8日に全3回のエピソードが公開。宇多田ヒカルの25年の活動の軌跡を、様々な著名人・関係者からのコメント、メッセージで辿る内容となっており、往年のファンから新規ファンまでが楽しめるコンテンツとして、広く楽しまれている。パーソナリティは、ジェーン・スーと柴那典。

過去エピソードも含めて、要チェックだ。

【エピソード1~3 コメント参加 ゲスト一覧 (敬称略:五十音順)】

朝井リョウ

井上陽水

岩尾知明 (FM802)

大橋トリオ

沖田英宣(ディレクター)

小森雅仁

スチャダラパー

☆Taku Takahashi (m-flo, block.fm)

DJ YANATAKE

PUNPEE

PORIN(Awesome City Club)

森田太(J-WAVE)

三宅彰(プロデューサー)

リリース情報

2024.12.11 ON SALE

Blu-ray『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』

2024.12.11 ON SALE

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES Luv Live (1999)』

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES BOHEMIAN SUMMER 2000』

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES UNPLUGGED (2001)』

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES In Budokan 2004 ヒカルの5』

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES UTADA UNITED 2006』

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES WILD LIFE (2010)』

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES Laughter in the Dark Tour 2018』

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES Live Sessions from Air Studios』

Spotify 宇多田ヒカル『ArtistCHRONICLE』

プレイリスト

https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DWZeOXFD4NkoP?si=a47170432cd540e0

ポッドキャスト

https://spotify.link/ArtistCHRONICLE_HikaruUtada

『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES in cinema』特設サイト

https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/utadahikaru/livechronicles/

宇多田ヒカル OFFICIAL SITE

https://www.utadahikaru.jp/