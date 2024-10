TVアニメ『【推しの子】』の第2期最終話の最速放送後に、第3期制作決定が明らかとなり、第3期制作決定ビジュアルや特報映像が公開された。第3期制作決定特報は、第2期の各キャラクターの名シーンがB小町の新楽曲「POP IN 2」に乗せてプレイバックされていき、最後はゴローの死を知ったルビーの瞳に黒い輝きを放つ星が灯った第3期制作決定ビジュアルが映し出される。アクアとルビーの復讐の行方を第3期まで注目して待ちたい、

○●TVアニメ『【推しの子】』第3期制作決定特報さらに、最終話にてサングラスの男として登場していた謎のキャラが「カミキヒカル」、そして謎の少女として登場していた銀髪の少女は 「ツクヨミ」で、カミキヒカル役を宮野真守、ツクヨミ役を木野日菜が担当することが明らかとなった。カミキヒカル cv. 宮野真守◎カミキヒカル役:宮野真守のコメントまさか自分が、「【推しの子】」に出演できるとは思っていなかったので、とても光栄です。たくさんの方々が楽しみにしている、この作品の世界観を大切に、謎多きキャラクターの「カミキヒカル」に向き合っていきたいと思います。ツクヨミ cv. 木野日菜◎ツクヨミ役:木野日菜のコメント最終話のご視聴ありがとうございます!ツクヨミを演じさせて頂きました、木野日菜です。演じていても彼女について知らないことが多くて難しかったのですが、幼い見た目と話す言葉のギャップを意識して演じさせて頂きました。色んな要素が重なり、混ざり合って物語がさらにどんどん魅力を増していく「【推しの子】」この先の展開もぜひ宜しくお願いします!また、第2期最終話、第二十四話「願い」にて公開されたB小町の新楽曲「POP IN 2」の本編映像MVシーンがYouTubeにて公開された。映像内ではアネモネが制作した新衣裳をまとうB小町のダンスシーンに加えて、高千穂の景色のなかで普段とは違うミステリアスな空気を放つキャラクターたちを見ることができる。○●【推しの子】B小町 / POP IN 2【MV short】さらに、B小町の新楽曲「POP IN 2」の振り付け動画も公開。本編映像内では見られないワンコーラス全体の3人の振付を細かいところまでチェックすることができる。○●TVアニメ『【推しの子】』/B小町「POP IN 2」ダンス映像TVアニメ『【推しの子】』の詳細はアニメ公式サイトにて。(C)赤坂アカ×横槍メンゴ/集英社・【推しの子】製作委員会