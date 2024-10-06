アラベスvsバルセロナ スタメン発表
[10.6 ラ・リーガ第9節](メンディソロッサ)
※23:15開始
<出場メンバー>
[アラベス]
先発
GK 1 アントニオ・シベラ
DF 3 マヌ・サンチェス
DF 5 アブデル・アブカル
DF 12 サンティアゴ・モウリーニョ
DF 14 ナウエル・テナグリア
MF 6 アンデル・ゲバラ
MF 7 カルロス・ビセンテ
MF 8 アントニオ・ブランコ
MF 19 ストイチコフ
MF 21 アブデ・レバッハ
FW 11 トニ・マルティネス
控え
GK 13 ヘスス・オウォノ
GK 31 アドリアン ロドリゲス
DF 22 ムサ・ディアラ
DF 36 アドリアン・ピカ
MF 23 カルロス・ベナビデス
MF 24 ジョアン・ジョルダン
FW 9 アシエル・ビジャリブレ
FW 10 トマス・コネクニー
FW 15 カルロス・マルティン
FW 16 ウーゴ・ノボア
FW 17 キケ・ガルシア
FW 20 ルカ・ロメロ
監督
ルイス・ガルシア
[バルセロナ]
先発
GK 13 イニャキ・ペーニャ
DF 2 パウ・クバルシ
DF 3 アレックス・バルデ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 32 エクトル・フォルト
MF 7 フェラン・トーレス
MF 8 ペドリ
MF 11 ラフィーニャ
MF 17 マルク・カサド
MF 19 ラミネ・ヤマル
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 26 Ander Astralaga
GK 40 Á. Yaakobishvili
DF 23 ジュール・クンデ
DF 24 エリック・ガルシア
DF 35 ジェラール・マルティン
DF 36 Sergi Domínguez
MF 14 パブロ・トーレ
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 10 アンス・ファティ
FW 18 パウ・ビクトル
監督
ハンジ・フリック
※23:15開始
<出場メンバー>
[アラベス]
先発
GK 1 アントニオ・シベラ
DF 3 マヌ・サンチェス
DF 5 アブデル・アブカル
DF 12 サンティアゴ・モウリーニョ
DF 14 ナウエル・テナグリア
MF 6 アンデル・ゲバラ
MF 7 カルロス・ビセンテ
MF 8 アントニオ・ブランコ
MF 19 ストイチコフ
MF 21 アブデ・レバッハ
FW 11 トニ・マルティネス
GK 13 ヘスス・オウォノ
GK 31 アドリアン ロドリゲス
DF 22 ムサ・ディアラ
DF 36 アドリアン・ピカ
MF 23 カルロス・ベナビデス
MF 24 ジョアン・ジョルダン
FW 9 アシエル・ビジャリブレ
FW 10 トマス・コネクニー
FW 15 カルロス・マルティン
FW 16 ウーゴ・ノボア
FW 17 キケ・ガルシア
FW 20 ルカ・ロメロ
監督
ルイス・ガルシア
[バルセロナ]
先発
GK 13 イニャキ・ペーニャ
DF 2 パウ・クバルシ
DF 3 アレックス・バルデ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 32 エクトル・フォルト
MF 7 フェラン・トーレス
MF 8 ペドリ
MF 11 ラフィーニャ
MF 17 マルク・カサド
MF 19 ラミネ・ヤマル
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 26 Ander Astralaga
GK 40 Á. Yaakobishvili
DF 23 ジュール・クンデ
DF 24 エリック・ガルシア
DF 35 ジェラール・マルティン
DF 36 Sergi Domínguez
MF 14 パブロ・トーレ
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 10 アンス・ファティ
FW 18 パウ・ビクトル
監督
ハンジ・フリック
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります