King & Prince 「染み」 Behind the scenes Teaserサムネイル

今年6周年を迎えたKing & Princeの6枚目となるオリジナルアルバム『Re:ERA』収録の永瀬廉ソロ曲「染み」が、なにわ男子の西畑大吾とAぇ! group正門良規とのコラボ楽曲であることが発表された。

【動画】King & Prince 「染み」 Behind the scenes Teaser

今作は永瀬廉のオファーにより、関西の同期である西畑大吾(なにわ男子)、正門良規(Aぇ! group)の参加が実現。西畑大吾が作詞とコーラスを担当し、正門良規はギター演奏とコーラスを担当した。本楽曲のタイトル「染み」は3人が初めて会った日である4/3にちなんで付けられ、3人の出会いからそれぞれのデビューに至るまでに思い出と固い友情を歌った楽曲となっている。歌詞には両グループ名も散りばめられるなど、エモい作品となっている。6日20時より「染み」 Behind the scenesのティザー映像も公開される。

現在アルバム『Re:ERA』収録の表題曲「WOW」がApple Muisc、Amazon Music、Spotify、YouTube Music、LINE MUSIC、AWAなどのサブスク(音楽ストリーミングサービス)やiTunes Store、レコチョク、onkyo music、moraなどの音楽ダウンロードサービスにて配信されているが、新曲「WOW」は、アーティスト三浦大知氏と日本を代表する音楽プロデューサーであるUTA氏とメンバー高橋海人とのコラボ制作となっており、振り付けは三浦大知氏が手掛けている。

尚、King & Princeの6枚目となるオリジナルアルバム『Re:ERA』のCDは12月11日に発売。また、Apple Muisc、Amazon Music、Spotify、YouTube Music、LINE MUSIC、AWAなどのサブスク(音楽ストリーミングサービス)やiTunes Store、レコチョク、onkyo music、moraなどの音楽ダウンロードサービスにて10月14日より先行配信する。

今年5月23日に6周年イヤーに突入したKing & Princeは、新たな挑戦と進化を宣言。

その第一弾のサプライズとして15枚目となるシングル『halfmoon / moooove!!』の全収録楽曲(6曲)と、昨年発売されたKing & Prince初のBEST ALBUM『Mr.5』の全収録楽曲(57曲)の計63曲をサブスク解禁した。

そして、次なる試みとして、聞き手が新たなる手段で楽曲に触れる機会を提案し、楽曲に更なる付加価値を与え、ユーザーがより音楽を楽しんでくれるであろうエンターテインメントをKing & Princeが提言する。そんな新たなる挑戦が最新アルバム『Re:ERA』であり、King & Princeとしての新境地を開く初めてのコンセプトアルバムである。今作は全曲を通じて一つの物語が描かれており、収録曲数分の全16体のキャラクターなどをメンバー高橋が描き下ろした。

収録楽曲は、新曲「WOW」や「halfmoon」「moooove!!」「愛し生きること」「MAGIC WORD」や新曲含めて16曲が収録される。また、初回限定盤Aの特典映像には、「WOW」 Music Videoや「WOW」 Music Video Behind the scenesと「6歳は誰だ!? 同期当てクイズ」を収録、初回限定盤Bの特典映像には、『Re:ERA』Behind the scenesや「POPSTAR in the KINGDOM」 Behind the scenesと「染み」 Behind the scenesが収録される。