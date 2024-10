オーイシマサヨシ、新曲「ギャンブリングホール」配信開始＆グラドル・コスプレイヤー東雲うみが出演したMVが公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

10月5日に配信がスタートしたオーイシマサヨシの新曲「ギャンブリングホール」のMVがYouTubeでプレミア公開された。

「ギャンブリングホール」は現在放送中のテレビアニメ『凍牌〜裏レート麻雀闘牌録〜』のオープニング主題歌。大石昌良が作詞・作曲・編曲を担当した和製ジャズ風の楽曲となっている。

ミュージックビデオにはオーイシとともにグラドル・コスプレイヤーの東雲うみが賭博師役として出演し、魅惑の演技を披露。ミュージックビデオの監督には数多くのオーイシ映像作品を手掛ける深津昌和が務めた。

11月6日に発売されるギャンブリングホールの初回限定盤(CD+Blu-ray)にはミュージックビデオのメイキング映像を収めたギャンブリングホール (Behind the Scenes)が特典映像として収録される。

<オーイシマサヨシ コメント>

今回のMVはグラドル・コスプレイヤーの東雲うみさんに出演いただきまして、おかげさまで最高の仕上がりになりました!!音楽も映像もたのしんでいただければと思います!!

何卒よろしくお願いします!!

<東雲うみ コメント>

今回、女賭博師として初めて壺振りをさせていただきました!

オーイシさんの楽曲も、漫画「凍牌」も大好きなのでご依頼いただいたとき嬉しくて飛び上がりました。

オーイシさんの本体(メガネ)をあんな風に扱ってしまって良かったのか……笑

皆さまぜひご覧ください!

●リリース情報オーイシマサヨシ「ギャンブリングホール」10月5日配信開始

配信リンクはこちら

https://014014.lnk.to/gamblinghall

CD:2024年11月6日 リリース

【初回限定盤】

品番:PCCG.2403

価格:¥3,300(税込)

【通常盤】

品番:PCCG.2404

価格:¥1,760(税込)

<収録曲>

M1.ギャンブリングホール

M2.Sea of Wonderland

M3.あとの祭り

M4.ギャンブリングホール (TV edit.)

M5.あとの祭り (TV edit.)

M6.ギャンブリングホール (instrumental)

M7.Sea of Wonderland (instrumental)

M8.あとの祭り (instrumental)

<Blu-ray>

ギャンブリングホール (Official Video)

あとの祭り (Official Video)

ギャンブリングホール (Behind the Scenes)

