蒼井翔太、12月4日発売のミニアルバム&写真集のタイトルが「Collage」に決定！12月28日開催ワンマンライブのタイトルも発表！

声優・アーティストとして活動する蒼井翔太が12月4日に発売するミニアルバムと写真集のタイトル、12月28日(土)にパシフィコ横浜にて昼夜2公演開催するワンマンライブのタイトルが決定した。

同日発売となるミニアルバムと写真集のタイトルはいずれも『Collage』(コラージュ)。“複数の異なる素材を合わせて1つのものを作る”という意味を持つタイトルにちなみ、ミニアルバムには全く異なるジャンルに振り切った新録曲5曲が収録される。写真集では視覚的に『Collage』を楽しめそうなので、併せて手に取りたい2作だ。

そして本作を引っ提げて行われるワンマンライブのタイトルは『蒼井翔太 LIVE 2024 WONDER lab. Collage』。昼公演、夜公演のサブタイトルはそれぞれ『UNDER world』と『DREAM land』に決定した。こちらの2公演もそれぞれ異なるコンセプトとセットリストで構成されるとのこと。チケットは現在オフィシャルサイト先行受付中。受付期間は10月7日(月)23:59までとなるのでぜひチェックしてほしい。

枠に囚われない自由なスタイルや圧倒的な歌唱力と存在感を持つ蒼井翔太が、このミニアルバムと写真集、そしてワンマンライブでどんな「Collage」を魅せてくれるのか期待が高まる。

●リリース情報ミニアルバム『Collage』12月4日発売

【初回限定盤(CD+Blu-ray)】

品番:KICS-94180

価格:¥3,520(税込)

【通常盤(CD)】

品番:KICS-4180

定価:¥2,420(税込)

<CD>

新録5曲収録予定

<Blu-ray>

リード曲 MUSIC VIDEO

リード曲 MUSIC VIDEO MAKING

SPECIAL MOVIE収録予定

写真集

「Collage」

12月4日発売

定価:¥3,850(税込)

※A4サイズ/100P予定

●ライブ情報

2024年12月28日(土)

蒼井翔太 LIVE 2024 WONDER lab. Collage -UNDER world-

[昼公演] 開場13:30/開演14:30

蒼井翔太 LIVE 2024 WONDER lab. Collage -DREAM land-

[夜公演] 開場18:00/開演19:00

会場:神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール

チケット代金:9,900円(全席指定・税込)

オフィシャルサイト先行

受付期間:〜10月7日(月)23:59

