ボローニャvsパルマ スタメン発表
[10.6 セリエA第7節](レナート・ダッラーラ)
※22:00開始
<出場メンバー>
[ボローニャ]
先発
GK 34 フェデリコ・ラバリア
DF 2 エミル・ホルム
DF 5 マルティン・エルリッチ
DF 22 ハラランボス・リコヤニス
DF 31 S. Beukema
MF 6 ニコラ・モロ
MF 8 レモ・フロイラー
MF 20 ミシェル・アエビシェール
FW 7 リッカルド・オルソリーニ
FW 9 S. Castro
FW 11 ダン・エンドイェ
控え
GK 1 ウカシュ・スコルプスキ
GK 23 ニコラ・バニョリーニ
DF 3 シュテファン・ポッシュ
DF 15 ニコロ・カザーレ
DF 16 T. Corazza
DF 29 ロレンツォ・デ・シルベストリ
DF 33 フアン・ミランダ
MF 80 G. Fabbian
MF 82 カツペル・ウルバンスキ
FW 10 イェスパー カールション
FW 14 サミュエル・イリング・ジュニオール
FW 21 イェンス オドゴーア
FW 24 タイス・ダリンガ
FW 30 B. Domínguez
監督
ビンチェンツォ・イタリアーノ
[パルマ]
先発
GK 31 鈴木彩艶
DF 4 ボトンド・バログ
DF 14 エマヌエーレ・バレーリ
DF 15 E. Delprato
DF 26 W. Coulibaly
MF 10 Adrián Bernabé
MF 19 ジモン・ゾーム
MF 22 マッテオ・カンチェッリエリ
MF 27 エルナニ
MF 98 デニス・マン
FW 13 A. Bonny
控え
GK 1 レアンドロ チチソラ
GK 40 E. Corvi
DF 3 ジョルダン・オソリオ
DF 5 ラウタロ・バレンティ
DF 46 G. Leoni
DF 77 ジャンルカ ディ キアラ
MF 16 マンデラ ケイタ
MF 20 A. Hainaut
MF 23 D. Camara
FW 9 G. Charpentier
FW 11 P. Almqvist
FW 28 バレンティン・ミハイラ
FW 61 A. Haj Mohamed
監督
Fabio Pecchia
※22:00開始
<出場メンバー>
[ボローニャ]
先発
GK 34 フェデリコ・ラバリア
DF 2 エミル・ホルム
DF 5 マルティン・エルリッチ
DF 22 ハラランボス・リコヤニス
DF 31 S. Beukema
MF 6 ニコラ・モロ
MF 8 レモ・フロイラー
MF 20 ミシェル・アエビシェール
FW 7 リッカルド・オルソリーニ
FW 9 S. Castro
控え
GK 1 ウカシュ・スコルプスキ
GK 23 ニコラ・バニョリーニ
DF 3 シュテファン・ポッシュ
DF 15 ニコロ・カザーレ
DF 16 T. Corazza
DF 29 ロレンツォ・デ・シルベストリ
DF 33 フアン・ミランダ
MF 80 G. Fabbian
MF 82 カツペル・ウルバンスキ
FW 10 イェスパー カールション
FW 14 サミュエル・イリング・ジュニオール
FW 21 イェンス オドゴーア
FW 24 タイス・ダリンガ
FW 30 B. Domínguez
監督
ビンチェンツォ・イタリアーノ
[パルマ]
先発
GK 31 鈴木彩艶
DF 4 ボトンド・バログ
DF 14 エマヌエーレ・バレーリ
DF 15 E. Delprato
DF 26 W. Coulibaly
MF 10 Adrián Bernabé
MF 19 ジモン・ゾーム
MF 22 マッテオ・カンチェッリエリ
MF 27 エルナニ
MF 98 デニス・マン
FW 13 A. Bonny
控え
GK 1 レアンドロ チチソラ
GK 40 E. Corvi
DF 3 ジョルダン・オソリオ
DF 5 ラウタロ・バレンティ
DF 46 G. Leoni
DF 77 ジャンルカ ディ キアラ
MF 16 マンデラ ケイタ
MF 20 A. Hainaut
MF 23 D. Camara
FW 9 G. Charpentier
FW 11 P. Almqvist
FW 28 バレンティン・ミハイラ
FW 61 A. Haj Mohamed
監督
Fabio Pecchia
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります