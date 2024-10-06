[10.6 セリエA第7節](レナート・ダッラーラ)

※22:00開始

<出場メンバー>

[ボローニャ]

先発

GK 34 フェデリコ・ラバリア

DF 2 エミル・ホルム

DF 5 マルティン・エルリッチ

DF 22 ハラランボス・リコヤニス

DF 31 S. Beukema

MF 6 ニコラ・モロ

MF 8 レモ・フロイラー

MF 20 ミシェル・アエビシェール

FW 7 リッカルド・オルソリーニ

FW 9 S. Castro

FW 11 ダン・エンドイェ

控え

GK 1 ウカシュ・スコルプスキ

GK 23 ニコラ・バニョリーニ

DF 3 シュテファン・ポッシュ

DF 15 ニコロ・カザーレ

DF 16 T. Corazza

DF 29 ロレンツォ・デ・シルベストリ

DF 33 フアン・ミランダ

MF 80 G. Fabbian

MF 82 カツペル・ウルバンスキ

FW 10 イェスパー カールション

FW 14 サミュエル・イリング・ジュニオール

FW 21 イェンス オドゴーア

FW 24 タイス・ダリンガ

FW 30 B. Domínguez

監督

ビンチェンツォ・イタリアーノ

[パルマ]

先発

GK 31 鈴木彩艶

DF 4 ボトンド・バログ

DF 14 エマヌエーレ・バレーリ

DF 15 E. Delprato

DF 26 W. Coulibaly

MF 10 Adrián Bernabé

MF 19 ジモン・ゾーム

MF 22 マッテオ・カンチェッリエリ

MF 27 エルナニ

MF 98 デニス・マン

FW 13 A. Bonny

控え

GK 1 レアンドロ チチソラ

GK 40 E. Corvi

DF 3 ジョルダン・オソリオ

DF 5 ラウタロ・バレンティ

DF 46 G. Leoni

DF 77 ジャンルカ ディ キアラ

MF 16 マンデラ ケイタ

MF 20 A. Hainaut

MF 23 D. Camara

FW 9 G. Charpentier

FW 11 P. Almqvist

FW 28 バレンティン・ミハイラ

FW 61 A. Haj Mohamed

監督

Fabio Pecchia

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります