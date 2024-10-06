[10.6 プレミアリーグ第7節](ヴィラ・パーク)

※22:00開始

<出場メンバー>

[アストン・ビラ]

先発

GK 23 エミリアーノ・マルティネス

DF 2 マティ・キャッシュ

DF 4 エズリ・コンサ

DF 12 リュカ・ディーニュ

DF 14 パウ・トーレス

MF 6 ロス・バークリー

MF 8 ユーリ・ティーレマンス

MF 19 ジェイデン・フィロジェン・ビデイス

MF 27 モーガン・ロジャーズ

MF 31 レオン・ベイリー

FW 11 オリー・ワトキンス

控え

GK 18 ジョー・ガウチ

DF 3 ジエゴ・カルロス

DF 20 コスタ・ネデリコビッチ

DF 22 イアン・マートセン

DF 26 ラマレ ボハルデ

DF 50 シル スウィンケルス

MF 10 エミリアーノ・ブエンディア

FW 9 ジョン・デュラン

FW 72 ケイダン ヤング

監督

ウナイ・エメリ

[マンチェスター・ユナイテッド]

先発

GK 24 アンドレ・オナナ

DF 3 ヌセア・マズラウィ

DF 5 ハリー・マグワイア

DF 20 ディオゴ・ダロト

DF 35 ジョニー・エバンス

MF 8 ブルーノ・フェルナンデス

MF 10 マーカス・ラッシュフォード

MF 14 クリスティアン・エリクセン

MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ

MF 37 コビー・メイヌー

FW 9 ラスムス・ホイルンド

控え

GK 1 アルタイ・バユンドゥル

DF 2 ビクトル・リンデロフ

DF 4 マタイス・デ・リフト

DF 6 リサンドロ・マルティネス

MF 18 カゼミーロ

MF 25 マヌエル・ウガルテ

FW 11 ジョシュア・ザークツィー

FW 16 アマド・ディアロ

FW 21 アントニー

監督

エリック・テン・ハフ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります