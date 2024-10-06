アストン・ビラvsマンチェスター・U スタメン発表
[10.6 プレミアリーグ第7節](ヴィラ・パーク)
※22:00開始
<出場メンバー>
[アストン・ビラ]
先発
GK 23 エミリアーノ・マルティネス
DF 2 マティ・キャッシュ
DF 4 エズリ・コンサ
DF 12 リュカ・ディーニュ
DF 14 パウ・トーレス
MF 6 ロス・バークリー
MF 8 ユーリ・ティーレマンス
MF 19 ジェイデン・フィロジェン・ビデイス
MF 27 モーガン・ロジャーズ
MF 31 レオン・ベイリー
FW 11 オリー・ワトキンス
控え
GK 18 ジョー・ガウチ
DF 3 ジエゴ・カルロス
DF 20 コスタ・ネデリコビッチ
DF 22 イアン・マートセン
DF 26 ラマレ ボハルデ
DF 50 シル スウィンケルス
MF 10 エミリアーノ・ブエンディア
FW 9 ジョン・デュラン
FW 72 ケイダン ヤング
監督
ウナイ・エメリ
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 20 ディオゴ・ダロト
DF 35 ジョニー・エバンス
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 10 マーカス・ラッシュフォード
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ
MF 37 コビー・メイヌー
FW 9 ラスムス・ホイルンド
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 2 ビクトル・リンデロフ
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 6 リサンドロ・マルティネス
MF 18 カゼミーロ
MF 25 マヌエル・ウガルテ
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
FW 16 アマド・ディアロ
FW 21 アントニー
監督
エリック・テン・ハフ
※22:00開始
<出場メンバー>
[アストン・ビラ]
先発
GK 23 エミリアーノ・マルティネス
DF 2 マティ・キャッシュ
DF 4 エズリ・コンサ
DF 12 リュカ・ディーニュ
DF 14 パウ・トーレス
MF 6 ロス・バークリー
MF 8 ユーリ・ティーレマンス
MF 19 ジェイデン・フィロジェン・ビデイス
MF 27 モーガン・ロジャーズ
MF 31 レオン・ベイリー
控え
GK 18 ジョー・ガウチ
DF 3 ジエゴ・カルロス
DF 20 コスタ・ネデリコビッチ
DF 22 イアン・マートセン
DF 26 ラマレ ボハルデ
DF 50 シル スウィンケルス
MF 10 エミリアーノ・ブエンディア
FW 9 ジョン・デュラン
FW 72 ケイダン ヤング
監督
ウナイ・エメリ
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 20 ディオゴ・ダロト
DF 35 ジョニー・エバンス
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 10 マーカス・ラッシュフォード
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ
MF 37 コビー・メイヌー
FW 9 ラスムス・ホイルンド
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 2 ビクトル・リンデロフ
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 6 リサンドロ・マルティネス
MF 18 カゼミーロ
MF 25 マヌエル・ウガルテ
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
FW 16 アマド・ディアロ
FW 21 アントニー
監督
エリック・テン・ハフ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります