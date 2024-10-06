フェイエノールトvsトゥエンテ スタメン発表
[10.6 オランダ・エールディビジ第8節](スタディオン・フェイエノールト)
※21:30開始
<出場メンバー>
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 3 T. Beelen
DF 16 ウーゴ・ブエノ
DF 30 ジョルダン ラトンバ
DF 33 ダヴィド ハンツコ
MF 4 ファン・インボム
MF 8 クインテン・ティンバー
MF 14 Igor Paixão
MF 27 A. Milambo
MF 38 イブラヒム・オスマン
FW 9 上田綺世
控え
GK 1 ジュスティン バイロー
GK 21 P. Andreev
DF 5 G. Smal
DF 15 F. González
DF 18 G. Trauner
DF 20 J. Mitchell
DF 26 G. Read
MF 6 R. Zerrouki
MF 34 C. Nadje
FW 17 L. Ivanušec
FW 19 J. Carranza
FW 23 A. Hadj Moussa
監督
ブライアン プリスケ
[トゥエンテ]
先発
GK 1 ラース・ウンナーシュタル
DF 2 M. Hilgers
DF 28 B. van Rooij
DF 34 A. Salah-Eddine
DF 38 M. Bruns
MF 7 ミッチェル ファン ベルヘン
MF 8 Y. Regeer
MF 11 D. Rots
MF 14 セム・スタイン
MF 18 ミヘル・フラップ
FW 10 サム・ランメルス
控え
GK 16 I. El Maach
GK 22 プジェミスワフ ティトン
DF 3 G. Lagerbielke
DF 5 B. Kuipers
DF 17 アレック ヴァン ホーレンベーク
DF 24 J. Mesbahi
DF 39 M. Rots
MF 4 M. Kjølø
MF 6 カレル エイティング
MF 30 S. Ltaief
MF 41 G. Besselink
監督
Joseph Oosting
※21:30開始
<出場メンバー>
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 3 T. Beelen
DF 16 ウーゴ・ブエノ
DF 30 ジョルダン ラトンバ
DF 33 ダヴィド ハンツコ
MF 4 ファン・インボム
MF 8 クインテン・ティンバー
MF 14 Igor Paixão
MF 27 A. Milambo
FW 9 上田綺世
控え
GK 1 ジュスティン バイロー
GK 21 P. Andreev
DF 5 G. Smal
DF 15 F. González
DF 18 G. Trauner
DF 20 J. Mitchell
DF 26 G. Read
MF 6 R. Zerrouki
MF 34 C. Nadje
FW 17 L. Ivanušec
FW 19 J. Carranza
FW 23 A. Hadj Moussa
監督
ブライアン プリスケ
[トゥエンテ]
先発
GK 1 ラース・ウンナーシュタル
DF 2 M. Hilgers
DF 28 B. van Rooij
DF 34 A. Salah-Eddine
DF 38 M. Bruns
MF 7 ミッチェル ファン ベルヘン
MF 8 Y. Regeer
MF 11 D. Rots
MF 14 セム・スタイン
MF 18 ミヘル・フラップ
FW 10 サム・ランメルス
控え
GK 16 I. El Maach
GK 22 プジェミスワフ ティトン
DF 3 G. Lagerbielke
DF 5 B. Kuipers
DF 17 アレック ヴァン ホーレンベーク
DF 24 J. Mesbahi
DF 39 M. Rots
MF 4 M. Kjølø
MF 6 カレル エイティング
MF 30 S. Ltaief
MF 41 G. Besselink
監督
Joseph Oosting
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります