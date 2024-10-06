[10.6 オランダ・エールディビジ第8節](スタディオン・フェイエノールト)

※21:30開始

<出場メンバー>

[フェイエノールト]

先発

GK 22 ティモン ヴェレンロイター

DF 3 T. Beelen

DF 16 ウーゴ・ブエノ

DF 30 ジョルダン ラトンバ

DF 33 ダヴィド ハンツコ

MF 4 ファン・インボム

MF 8 クインテン・ティンバー

MF 14 Igor Paixão

MF 27 A. Milambo

MF 38 イブラヒム・オスマン

FW 9 上田綺世

控え

GK 1 ジュスティン バイロー

GK 21 P. Andreev

DF 5 G. Smal

DF 15 F. González

DF 18 G. Trauner

DF 20 J. Mitchell

DF 26 G. Read

MF 6 R. Zerrouki

MF 34 C. Nadje

FW 17 L. Ivanušec

FW 19 J. Carranza

FW 23 A. Hadj Moussa

監督

ブライアン プリスケ

[トゥエンテ]

先発

GK 1 ラース・ウンナーシュタル

DF 2 M. Hilgers

DF 28 B. van Rooij

DF 34 A. Salah-Eddine

DF 38 M. Bruns

MF 7 ミッチェル ファン ベルヘン

MF 8 Y. Regeer

MF 11 D. Rots

MF 14 セム・スタイン

MF 18 ミヘル・フラップ

FW 10 サム・ランメルス

控え

GK 16 I. El Maach

GK 22 プジェミスワフ ティトン

DF 3 G. Lagerbielke

DF 5 B. Kuipers

DF 17 アレック ヴァン ホーレンベーク

DF 24 J. Mesbahi

DF 39 M. Rots

MF 4 M. Kjølø

MF 6 カレル エイティング

MF 30 S. Ltaief

MF 41 G. Besselink

監督

Joseph Oosting

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります