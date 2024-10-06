第43回全日本小学生バンドフェスティバルと第37回全日本マーチングコンテストの東北大会（東北吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）が6日、宮城県利府町のセキスイハイムスーパーアリーナで開かれた。

東北6県から計35団体が出場した。

聖ウルスラ学院英智高=2024年10月6日午後3時52分、宮城県利府町菅谷

審査の結果、小学生バンドフェスのステージパフォーマンス部門は仙台市立新田、同市立上杉山通、マーチング部門は山形市立千歳、同市立滝山が東北代表に選ばれた。

マーチングコンの中学生の部は田村市立船引が、高校生以上の部は多賀城、聖ウルスラ学院英智、仙台向山の3校が全国大会に出場する。

今年から分割開催となる小学生バンドフェスのステージパフォーマンス部門の全国大会は今月26日に札幌市で開かれる。小学生バンドフェスのマーチング部門、マーチングコンの全国大会は11月に大阪市で開催される。

結果は次の通り。（演奏順、◎は東北代表）

【小学生バンドフェスティバル・ステージパフォーマンス部門】金賞=仙台市立榴岡、福島市立平野、◎仙台市立新田、◎同市立上杉山通▽銀賞=長井市立長井、白鷗吹奏楽愛好会、太田ジュニアマーチングバンド“Sprout”、湯沢市立稲川、野田村立野田、新城ジュニア吹奏楽団、西郷村立小田倉

【同・マーチング部門】金賞=涌谷町立涌谷第一、加美町立広原、◎山形市立千歳、二戸市立石切所、滝沢市立鵜飼、◎山形市立滝山、いわき市立平第三▽銀賞=仙台市立原町、城東小ブラスバンド

【マーチングコンテスト・ビギナーの部】金賞=青森西高

【同・中学生の部】金賞=大和町立大和、◎田村市立船引、仙台市立東仙台▽銀賞=同市立広瀬

【同・高校以上の部】金賞=◎多賀城、常盤木学園、◎聖ウルスラ学院英智、◎仙台向山、仙台青陵▽銀賞=弘前学院聖愛、帝京安積、鶴岡東▽銅賞=大館国際情報学院、盛岡市立