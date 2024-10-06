¶å½£ÅÅÎÏA¤¬¿¤Ó¿¤Ó·õÆ»¤Ç3Ï¢ÇÆÃ£À®¡¡ÀäÂÐÅªÂç¹õÃìÈ´¤±¤Æ¤â¥Á¡¼¥à°ì´Ý¡¡¶å½£¼Â¶ÈÃÄ·õÆ»Âç²ñ¡¦ÃÄÂÎ
¡¡·õÆ»¤ÎÂè58²ó¶å½£¼Â¶ÈÃÄÂç²ñ¡ÊÀ¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¤Ê¤É¼çºÅ¡Ë¤Ï6Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤Î¾ÈÍÕÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢5¿ÍÀ©ÅÀ¼è¤êÊý¼°¤ÎÃÄÂÎ¤Ï¶å½£ÅÅÎÏA¤¬À¾ÆüËÜ¥·¥Æ¥£¶ä¹ÔA¤ò·è¾¡¤ÇÇË¤ê¡¢3Âç²ñÏ¢Â³9ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÆ±¤¸¥«¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃÄÂÎ·è¾¡¤Ï¡¢¶å½£ÅÅÎÏA¤¬3Ï¢ÇÆ¤Î½Å°µ¤ò¤â¤Î¤È¤â¤»¤º¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£ÀèË¯¤Î¾¾ÈøÎÑÂÀÏº¡Ê26¡Ë¤¬ÌÌ¤Ç1ËÜ¾¡¤Á¤¹¤ë¤È¡¢¼¡Ë¯°Ê²¼¤Î4¿Í¤Ï¼ê·ø¤¯°ú¤Ê¬¤±¡£¼ç¾·óÃæ·ø¤ÎÊ¿°æ¿Î»Ö¡Ê31¡Ë¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿¤Ó¿¤Ó¤ÈÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤ËÁ´ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¶å½£ÅÅÎÏ¤¬2021Ç¯¤ËÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÂç²ñ¤ò½éÀ©ÇÆ¤·¤¿»þ¤Î¼ç¼´¤Ç¡¢ºòÇ¯¤Þ¤ÇA¥Á¡¼¥à¤ÎÂç¾¤òÌ³¤á¤¿À¾Â¼Î¶ÂÀÏº¡Ê34¡Ë¤¬À¤Âå¸òÂå¤Î¤¿¤áº£µ¨¤«¤éB¥Á¡¼¥à¤Ë²ó¤Ã¤¿¡£ÀäÂÐÅª¤ÊÂç¹õÃì¤¬È´¤±¤¿·ê¤òËä¤á¤è¤¦¤È¡¢Ê¿°æ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ»î¹ç¤ËÎ×¤â¤¦¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¶¯²½¤·¤¿¡£
¡¡·ø¼Â¤Ê¤¬¤é¤·¤Ã¤«¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤¨¤ë¾¾Èø¤òÀèË¯¤Ë¡¢¹¶·â¤ËÆÃ²½¤·¤¿½©»³·òÂÀ¡Ê27¡Ë¤òÂç¾¤Ë¿ø¤¨¤ë¤Ê¤É¥ª¡¼¥À¡¼¤âÊÑ¹¹¡£º£Ç¯9·î¤ÎÁ´ÆüËÜ¤Ç8¶¯Æþ¤ê¤·¤Æ´ºÆ®¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Ç¶å½£¤Ç¤â3Ç¯Ï¢Â³¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼Â¶ÈÃÄÆüËÜ°ì¤ÎÃ¥´Ô¤À¡£Ê¿°æ¤Ï¡Ö¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼ã¼ê¤â°ì´Ý¤È¤Ê¤ê¡¢ÀèÇÚÊý¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤âÆÀ¤Ê¤¬¤éÍ¥¾¡¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢µ¤¹ç½½Ê¬¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê»³ºêÀ¶Ê¸¡Ë