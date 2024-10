½©¤ÎÌ£³Ð¤òËþµÊ¡ª ¡ÖMinimal¡×¤è¤ê¡¢4¼ï¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡×È¯Çä

ビーントゥバーチョコレート専門店として名高く、「食べログ スイーツ TOKYO 百名店」にも選出された「Minimal」から、秋限定のスイーツが登場!スイーツ好きは必見のニュースです。

日本発のスペシャルティチョコレート専門店 「Minimal - Bean to Bar Chocolate - (ミニマル)」 は、季節限定の「チョコレートモンブラン」を、「Minimal 富ヶ谷本店」にて2024年10月1日より販売します。

チョコレートによって変化する栗の味わいを楽しむ、専門店ならではのモンブランが登場!

「チョコレートモンブラン」 1,520円 写真:お店から

ひと口頬張ると栗の自然な甘さが口いっぱいに広がるモンブランに、4種のチョコレートを各パーツに使用した、チョコレート専門店ならではのモンブランです。

栗はたっぷりかけた栗クリームとその下に忍ばせた、ほっくりとした渋皮煮に使用。

さらに各パーツにMinimalの板チョコレートの主要なフレーバー「NUTTY」「FRUITY」「SAVORY」「CLASSIC」の4つのチョコレートを用いており、それぞれのチョコレートと栗をあわせることで変化する印象の違いを存分に楽しめる構成に仕上がっています。

ひと口ずつじっくり味わいたい、4種のチョコレートと8つのパーツ

NUTTY

使用パーツ:メレンゲ・カスタード

カカオ豆が持つナッツのような香ばしさや優しい甘みを引き出し、飴がけナッツのような風味に仕上げたチョコレートです。

さっくりとしたメレンゲと、その上に重ねたプラリネを混ぜたカスタードに用いており、栗の優しい甘さと調和します。

FRUITY

使用パーツ:チョコレートプレート・赤ワインソース

カカオ豆が持つブルーベリーのような果実味を引き出し、フルーティーな風味に仕上げたチョコレートです。トップに添えたチョコレートプレートと周りの赤ワインを使ったソースに用いています。優しい栗の甘みにブルーベリーのような酸味と甘みが加わり、果実と栗の相性の良さを実感できます。

SAVORY

使用パーツ:チョコレートプレート

カカオ豆がもつ植物や花のような香りを引き出し、薬草酒のような風味やよもぎ餅のようなフローラルで特徴的な香りに仕上げたチョコレートです。

栗と一緒に味わうことで、SAVORYの特徴的なフローラルな香りがのび、味わいに複雑さをもたらします。

CLASSIC

使用パーツ:栗とチョコレートのアイス

カカオ豆の焙煎を抑えることで甘く食べやすい風味に仕上げた、スイートチョコレートらしい王道の味わいのチョコレートです。

チョコレートの香りや甘みをしっかり感じるアイスに、さらに刻んだ栗を混ぜ、噛むごとにひろがる栗の優しい風味、そしてチョコレートの芳醇な味わいを楽しめるよう仕立てています。

今しか味わえない「チョコレートモンブラン」、この機会にぜひ味わってみては。

▼商品情報

【価格】1,520円(税込)

【発売日】2024年10月1日(火)

【販売期間】2024年11月末までを予定

※1日15食限定

【取扱店舗】Minimal 富ヶ谷本店



<店舗情報>◆ミニマル 富ヶ谷本店住所 : 東京都渋谷区富ヶ谷2-1-9TEL : 03-6322-9998

文:食べログマガジン編集部

