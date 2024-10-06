都留文科大、AF合唱団など全国へ 関東合唱コンクール大学職場一般
第79回関東合唱コンクール（全日本合唱連盟関東支部、朝日新聞社主催）の大学職場一般部門が6日、水戸市の水戸市民会館で開かれ、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川、新潟、山梨、静岡の9県からシード演奏を含む計33団体が出場した。
審査の結果、大学ユースの部は都留文科大合唱団（山梨）、室内の部はＡＦ合唱団（千葉）、同声の部は男声合唱団ノヴァーリス（千葉）、混声の部はCoro Ponte（千葉）、Sopra il fiume（埼玉）、scatola di voce（埼玉）が第77回全日本合唱コンクール全国大会の関東代表に選ばれた。
この日の最優秀団体に贈られる関東支部長賞と、全部門を通じて最優秀の全日本合唱連盟理事長賞は、いずれもSopra il fiumeに決まった。
全国大会の大学職場一般部門は11月23、24日に松山市で開かれる。昨年の全国大会同声の部で文部科学大臣賞を受けたLa Pura Fuente（神奈川）もシード団体として出場する。
結果は次の通り。（演奏順、◎は関東代表）
大学ユース【金賞】◎都留文科大合唱団（山梨）、Youth Choir“Luminaries”（埼玉）【銀賞】新潟大合唱団、湘南ユースクワイア（神奈川）【銅賞】静岡大混声合唱団
室内【金賞】ルックスエテルナ（栃木）、◎ＡＦ合唱団（千葉）、越の国室内合唱団 VOX ORATTA（新潟）【銀賞】松戸ユースクワイア（千葉）、Harmonia Meridiana（山梨）、Corofeliztres（神奈川）、CLARA（埼玉）、うた日和（群馬）【銅賞】コール・ヴィステリー（茨城）、群馬おきりこみ合唱団
同声【金賞】男声合唱団 APERTASS（埼玉）、◎男声合唱団ノヴァーリス（千葉）、NHK水戸児童合唱団【銀賞】緑フラウエンコール（神奈川）、Paradise Relax（埼玉）、湘南はまゆう（神奈川）【銅賞】北杜市・明野少年少女合唱団（山梨）、Kirschblüte（栃木）《全国大会にシード》La Pura Fuente（神奈川）
混声【金賞】◎Coro Ponte（千葉）、◎Sopra il fiume（埼玉）、◎scatola di voce（埼玉）【銀賞】Chorus Stellaria（埼玉）、VOCE ARMONICA（千葉）、Chœur Clarté（千葉）【銅賞】浜松合唱団、合唱団ユートライ（新潟）、高崎コスモス合唱団（群馬）