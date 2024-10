◆Da-iCEのインストアイベント復活

【モデルプレス=2024/10/06】5人組アーティスト・Da-iCE(ダイス)が10月6日、千葉・幕張豊砂公園にてインストアイベント「Da-iCE 10th Anniversary Instore Event 2024 -MUSi-aM-」を開催。ここでは、大勢のファンが集まったDa-iCEのライブパフォーマンスの模様をレポートする。【ライブレポート・セットリスト】デビュー当初から全国各地で実施してきたDa-iCEの原点ともいえるインストアイベントが『BACK TO BACK』(2019)のリリースイベント以来、約5年ぶりに復活。メンバー2人ずつで、全国6箇所にてフリートークイベントを実施し、インストアイベント最終日となる10月6日には、Da-iCE全員でのライブパフォーマンスを含むフリーのイベントを開催した。

デビュー10周年記念日となる1月15日に開催された日本武道館公演「Da-iCE 10th Anniversary LIVE」、7月から9月にかけて開催されたライブハウスツアー「Da-iCE 10th Anniversary Live House Tour 2024」に続き、彼らの活動の歴史を体感できるイベントとなっている。野外ステージにはバンドメンバーがずらりと並び、リハーサルとして『CITRUS』のフレーズを演奏し始めると、ぎっしりと会場を埋めつくした観客が合わせて口ずさむ。さらに、ボーカルの大野雄大と花村想太が一足先に現れ、貴重なリハーサルの様子も見せた。花村は「あえて我々2人で出てきたので改めて5人で出てきた時には大歓声いただけると嬉しいです!」、大野も小声で「みんな楽しもうね」と呼びかけ、期待感を高めた。改めて、バンドが情熱的なライブの始まりを告げるように疾走感溢れるサウンドをかき鳴らすと、メンバー5人が登場。代表曲『CITRUS』からライブ定番曲『Clap and Clap』に続き、10月2日に発売されたばかりの新アルバム『MUSi-aM』より、華やかなホーンの音色で色気を増す新曲『Codependency』までノンストップ。花村が「Da-iCEたくさん堪能して帰ってや!」と叫んだ通り、怒涛のスタートダッシュを切った。MCを経て、普段はパフォーマーを務める工藤大輝が「あれ、珍しいこともあるもんだ」とそのままマイクを持ち、工藤が作詞作曲を手掛けた『Ride or Die』を披露。CDには収録されていない部分として工藤がサビパートを歌唱すると歓声が沸き起こった。さらに夏の疾走感と甘酸っぱさを思い起こさせる『イミテーション』、TikTok総再生回数9億回を突破したヒット曲『I wonder』ではキャッチーなフレーズをファンとともに合唱し、会場は一体となっていた。さらに「我々がダンスボーカルグループってことをここにいる人たち、そこにいる人たち、そしてカメラの前の皆さんにぶちかまして教えてやるよ!」とパフォーマンスした『Story』では、10年ひたむきに努力を積み重ねてきた彼らの実力で圧倒。「全員ででっかい花火を打ち上げようぜ!」と『スターマイン』でラストを飾るかと思いきや、1度目は工藤が花村の前でダンス、2度目も工藤が花村の代わりに「1発目は」「2回目は」とサビのフレーズを歌唱してしまう寸劇を始め、ファンを笑いに誘うのを忘れないのもDa-iCEらしかった。『MUSi-aM』のリード曲『TAKE IT BACK』のMVが同日19時からプレミア公開されることを受け、会場ではメンバーとともに同時視聴する貴重な機会も。当イベントに集まった人数が2万人を超えたこともあり、携帯からYouTubeを視聴することが困難になったことを受け、プレミア公開でしか観られない撮影の裏側、クランクアップの様子も特別にステージ横のモニターに映され、ステージ上で観ていたメンバーも実況する形で盛り上げた。その後、メンバーは1度捌けるもサプライズで再び登場し『TAKE IT BACK』をライブ初披露。Da-iCEがデビュー当初から大切にしてきた「BACKシリーズ」は、グループの進化とともに力強さを増したことをステージで証明した。またモデルプレスでは、舞台裏で本番を控えたメンバーの岩岡徹に直撃。自身がディレクターを務めるブランド・COMFYについてや、新アルバム『MUSi-aM』の制作秘話などを語ってくれたインタビュー記事は後日配信予定となっている。(modelpress編集部)1.CITRUS2.Clap and Clap3.Codependency4.Ride or Die5.イミテーション6.I wonder7.Story8.スターマイン9.TAKE IT BACK【Not Sponsored 記事】